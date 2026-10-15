İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den İstanbul’daki sel felaketine ilişkin açıklama: "Tüm imkanlar sahada, zarar tespiti başladı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da son durum hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

METREKAREYE 272 KİLOGRAM YAĞIŞ: 3 VEFAT, 6 KAYIP İHBARI

Bakan Çiftçi'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"Koordinasyona devam ediyorlar. Bugün sabah da ifade etmiştim; özellikle İstanbul genelimizde yağışların yer yer metrekareye 272 kilograma kadar ulaştığını belirtmiştim, ifade etmiştim. İstanbul genelinde durum 12.537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor. İstanbul Valimiz çalışmaları hem sahada hem de AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor. Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbul'umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

SAKARYA VE KOCAELİ'DE SON DURUM: BİNA ÇÖKTÜ

Değerli basın mensupları, yaşanan sel olayları neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 1 olmak üzere altı vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu altı vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Yine Sakarya Sapanca Fevziye Mahallesi'nde ise dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir bina yıkılmış olup herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır.

Devletimiz Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP diyoruz kısaca çerçevesinde süreci hem merkezden hem sahadan 7 gün 24 saat esasına göre koordine etmektedir. AFAD Başkanlığımız ve başta İstanbul olmak üzere turuncu meteorolojik uyarı verilen Kocaeli ve Sakarya gibi illerimizde afet ve acil durum yönetim merkezlerimiz üzerinden valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza SMS yoluyla, sarı uyarı verilen illerimize ise valilikler üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

AYAZAĞA'DA TAHLİYELER TAMAMLANDI: 3 BİN 55 KİŞİ KURTARILDI

Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12.372 ihbar alınmış, bu ihbarların 9.755'i İstanbul'dan yapılmıştır. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlardan doğrulanan 7.456 olaya ekiplerimizce hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Yağışlar nedeniyle İstanbul genelinde mahsur kalan 3.055 vatandaşımız AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmış; barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir. Saha müdahalesinde İstanbul'da 8.597'si arama-kurtarma ve ilk müdahale, 38.000'i destek personeli olmak üzere toplam 46.597 personel; ülke genelinde ise toplam 58.085 personel görev yapmaktadır. Sahadaki bu yoğun çalışmalara destek vermek üzere AFAD, bin gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiş olup onlar da sahadaki çalışmalarına başlamışlardır. AFAD Beslenme Grubu bünyesinde 22 personel ile vatandaşlarımıza gün boyunca 9.185 adet gıda malzemesi de dağıtılmıştır.

Devletimiz tüm imkanları, personeli ve araçlarıyla sahada vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz müdahale çalışmalarının devamlılığını sağlamakta ve olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz hâlinde koordinasyonu sürdürmektedir.

Değerli basın mensupları, bizlerin en büyük önceliği vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan bazı önemli hususlara özellikle dikkat etmelerini sizler vasıtasıyla istirham ediyorum.

Öncelikle sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunmalı; dere yatakları, çukur alanlar ve su baskını riski taşıyan bölgeler vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel sularının ve akıntılarının bulunduğu alanlardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalı, su birikintilerinin derinliği ve oluşturabileceği tehlikeler göz ardı edilmemelidir. Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli, sel sularının bulunduğu güzergâhlardan ilerlemeye çalışmamalıdır. Özellikle elektrik kaynaklarından ve suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır. Elektrik kesintilerinde aydınlatma ihtiyacı için pilli fenerler tercih edilmelidir. Binaların çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulmalı, sel sularıyla temas eden yiyecek ve içecekler kesinlikle tüketilmemelidir.

Sel ve su taşkınlarının ardından da aynı hassasiyetin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Yetkili birimlerimiz tarafından güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere geri dönülmemelidir. Binalarda meydana gelmiş olabilecek hasarlar dikkate alınmalı, çevresinde su birikintisi bulunan veya güvenliğinden şüphe edilen yapılara kesinlikle girilmemelidir. Kopmuş elektrik kablolarına temas edilmemeli, sel sonrasında ortaya çıkabilecek fare, haşere ve benzeri sağlık risklerine karşı da dikkatli olunmalıdır. İçme suyu güvenliğinden emin olunmayan durumlarda mümkünse ambalajlı veya pet sular tercih edilmelidir. Bu süreçte özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve yardıma ihtiyaç duyan komşularımızın gözetilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum: İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Önceliğimiz tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumlarımızın açıklama ve yönlendirmelerine hassasiyetle riayet etmelerini, kendi can güvenliklerini ve çevrelerindeki insanların güvenliğini ön planda tutmalarını önemle rica ediyorum. Unutmayalım ki zamanında alınan tedbir hayat kurtarır.

Bu vesileyle tüm afetzede vatandaşlarımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun. Bugün gün boyu Afet Koordinasyon Merkezimizde AFAD Başkanımızla beraber sarı ve turuncu uyarı verilen illerimizdeki çalışmaları valilerimizle birlikte koordine ettik. Yarın da inşallah İstanbul'da hem sahada hem de Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ben bu vesileyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim."