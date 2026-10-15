Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt görevden uzaklaştırıldı

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 ili kapsayan eş zamanlı operasyonda tutuklanan Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, Çamliyurt'un belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını yazılı açıklamayla duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, hakkında ‘rüşvet alma’ suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."