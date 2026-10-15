İstanbul'da sel felaketi sebebiyle okullar yarın da tatil edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaşanan sel felaketinin ardından alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den tüm İstanbul'a uyarı: SMS ve meteorolojik duyurulara dikkat İstanbul'da sel felaketi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulunuyor. İstanbul'da sel felaketi yaşandı. Bu sebeple okullar yarın da tatil edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yapıyor.

YAĞIŞ MİKTARI

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

İstanbul'da metre kareye düşen yağış miktarı 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Çalışmalarımız Türkiye Afet Müdahale planı kapsamında, Afet Başkanlığımız koordinasyonunda, valitlerimiz ve ilgili tüm kamu kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yönetilmektedir. Merkezde AFAD Başkanımız, sahada ise başta İstanbul, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere görevlendirdiğimiz genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız, ekiplerin koordinasyonunu valilerimizle birlikte bizzat yerinde sağlamaktadır. Sahadaki müdahale kapasitemize ve çalışmalarımıza ilişkin son verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Uyarı verilen illerimizde toplam 9.588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8.815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6.728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir.

AFAD VE DİĞER EKİPLER SAHADA

Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik jandarma ve belediye ekiplerimizin özü veriliği çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir.

İstanbul'da halen 8.597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46.597 personel 2.288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 55.560 personelimiz, 6.574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya illerimizden destek ekip ve ekipmanlarımız sevk edilmiştir. Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4.692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır.

SMS İLE METEOROLOJİK DUYURULARA DİKKAT

Değerli basın mensuplarımız, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre Bugün itibariyle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yaluva Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da iki gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde bir gün eğitime öğretime ara verilmiştir. Sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza da SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz.