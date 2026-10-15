Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Kocaeli'nde okullar tatil oldu mu? İlkokul, ortaokul ve liseler....

16 Ekim cuma günü Kocaeli'nde okul tatil mi? Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlı hava başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkisini göstermeye devam ediyor. 15 Ekim çarşamba günü yağışlı havanın etki ve olumsuz hava durumları nedeniyle Kocaeli'nde eğitime 1 gün ara verildi. Kentte etkisini sürdürmesi ve şiddetini artırması beklenen sağanak yağışın ardından Kocaeli Valiliği, eğitim öğretime ilişkin kararını duyurdu. Alınan kararın ardından ve bugünde etkisini sürdürmesi beklenen hava koşulları nedeniyle veliler ve öğrenciler 16 Ekim cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez ilçelerinde okullar tatil edildi mi? 16 Ekim Kocaeli'nde okullar tatil oldu mu? İlkokul, ortaokul ve liseler de eğitime ara verildi mi? İşte detaylar....

16 EKİM KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada okulların bugün (15 Ekim) 1 gün süreyle tatil olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Kocaeli'nde Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez ilçelerinde yağışlı hava etkisini bugün ve yarın da göstermeye devam edecek.

Okulların olumsuz hava koşulları sebebiyle tatil olması kararına o ilin valiliği tarafından yapılan değerlendirmeyle karar veriliyor. Kocaeli Valiliği, MGM ile yapılan değerlendirmenin ardından cuma günü okulların tatil olup olmayacağına karar verecek.

Kocaeli'nde okulların tatil olmaması durumunda 16 Ekim cuma günü İlkokul, ortaokul, liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.





İSTANBUL'DA TATİL KARARI

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde görülen yoğun sağanak yağışın ardından İstanbul'da okulların yarın da (16 Ekim Cuma) tatil edildiğini açıkladı. 16 Ekim için Sakarya, Kocaeli, Düzce, Yalova ve Zonguldak için alınan karar açıklanmadı.