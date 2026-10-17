Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 20:03

İstanbul'da tramvay hattında seferler duruyor: İBB tarih verdi yerine elektrikli araçlar geliyor

İstanbul'un simge tramvay hatlarından birinde seferler geçici olarak duracak. İBB'nin duyurduğu tarihten itibaren kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'na elektrikli araçlar kullanıma sunulacak.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbul'da tramvay hattında seferler duruyor: İBB tarih verdi yerine elektrikli araçlar geliyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 20:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin sembol hatlarından T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda kapsamlı hat bakım ve ray yenileme çalışması yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da tramvay hattında seferler duruyor: İBB tarih verdi yerine elektrikli araçlar geliyor

T3 KADIKÖY-MODA TRAMVAYI BAKIMA ALINIYOR

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'ün ulaşım tarihinde ve kent kültüründe önemli yere sahip T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, hattın Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki yaklaşık 570 metrelik bölümünde, alt betonun kırılması da dahil kapsamlı hat revizyonu yapılacak.

İstanbul'da tramvay hattında seferler duruyor: İBB tarih verdi yerine elektrikli araçlar geliyor

Çalışmalarla mevcut hat altyapısının yenilenmesi ve yolculuk konforunun artırılması amaçlanıyor.

Çalışmalar devam ederken tramvay seferlerine geçici olarak ara verilecek.

İstanbul'da tramvay hattında seferler duruyor: İBB tarih verdi yerine elektrikli araçlar geliyor

YERİNE ADALAR'IN ELEKTRİKLİ ARAÇLARI HİZMETE ALINACAK

İETT'nin Adalar'da hizmet veren elektrikli araçları çalışmalar boyunca Kadıköy-Moda güzergahında yolculara hizmet verecek. Elektrikli araçlar, Kadıköy İDO'dan başlayarak Damga Sokak istasyonuna kadar sefer yapacak. Bu araçlar, Bahariye istasyonundan sonra Sakızgülü Sokak ve Moda Caddesi üzerinden devam ederek, Rızapaşa istasyonunda yeniden T3 güzergahına bağlanacak.

Alternatif güzergah nedeniyle Kilise, Moda İlkokulu ve Moda istasyonlarında hizmet verilemeyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da sel felaketi sonrası can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul Valisi Davut Gül: Ayazağa'da yıkımlar yarın tamamlanacak! Vatandaşa 2 seçenek sunulacak
Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valisi Davut Gül'den TGRT Haber'e sel açıklaması
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.