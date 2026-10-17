Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 20:03

İstanbul Valisi Davut Gül: Ayazağa'da yıkımlar yarın tamamlanacak! Vatandaşa 2 seçenek sunulacak

İstanbul Valisi Davut Gül, kenti etkileyen aşırı yağışların ardından selin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da incelemede bulunarak açıklama yaptı. Kentte yağışlar nedeniyle riskin devam ettiğini belirten Gül, bölgede riskli yapıların yıkımının yarına kadar tamamlanacağını söyledi. Vali Gül, selden zarar görenlere nakdi yardımın yanında yeni evlerin yapımında sunulacak 2 seçenek hakkında bilgi verdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 20:03

'u olumsuz etkileyen aşırı yağışlardan sonra ortaya çıkan sel tablosunda vatandaşların ve kentin yaralarının sarılması için tüm birimler seferber oldu.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Valisi Davut Gül: Ayazağa'da yıkımlar yarın tamamlanacak! Vatandaşa 2 seçenek sunulacak

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunarak arama kurtarma çalışmaları, yıkımlar, nakdi yardımlar ve kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi.
Bölgede arama ve tahliye çalışmaları sürerken Ayazağa meydanındaki 16 dükkan, spor sahası, Kur'an kursu ve lojmanların yıkımlarının yarın tamamlanacağı açıklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeneğiyle 52 bin vatandaşa acil yardım kapsamında 10'ar bin liralık ödeme yapıldı.
Zarar tespit tutanaklarına göre belirlenecek ödemelerin pazartesi ve salı günleri yapılması planlanıyor.
Yıkımların ardından İSKİ'nin bölgede yaklaşık bin 700 metrelik dere ıslahı çalışması yapmasının önündeki engeller kalkacak.
Evleri zarar gören vatandaşlara kentsel dönüşüm için 'Yarısı Bizden' desteği veya TOKİ aracılığıyla dönüşüm seçenekleri sunuldu.
Yağışların özellikle Anadolu yakasında etkili olduğu ve İstanbul genelinde riskin bugün ile yarın da devam edeceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Selin en büyük etkisinin görüldüğü Sarıyer İlçesine bağlı Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolanları arama ve tahliye çalışmaları sürerken İstanbul Valisi , bölgede incelemelerde bulundu

Vali Gül, bölgedeki yıkımların yarın tamamlanacağını belirtti. 52 bin vatandaşa 10'ar bin liralık yardım yapıldığını açıklayan Gül, evleri zarar gören vatandaşlar için sunulacak 2 yapı seçeneğinin detaylarını açıkladı. 

"YIKIMLARI YARIN TAMAMLAYACAĞIZ"

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hem polisimiz, hem jandarmamız, hem sahil güvenliğimiz, hem timlerimiz, hem de AFAD'ın koordinasyonunda akredite kuruluşlar arama ve çalışmalara devam ediyor. Bazıları denizde devam ediyor, bazıları karada olası yerlerde çalışmalar yapıyorlar. Bazı ekiplerimiz de suyun içerisinde aramaları yapıyorlar. Bizler de bugün arkadaşlarımıza nezaret etmek için buraya geldik.

Yıkımlar başladı. Aynı zamanda binaların içerisinde tahliye devam ediyor. Dolayısıyla da eşyalar bittikçe yıkım yapılıyor, yapılacak. Bu akşam ve yarın itibariyle yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Buralar; Ayazağa'da meydandaki 16 dükkan, spor sahası, Kur'an kursu ve Kur'an kursunun yanındaki lojmanları.

"52 BİN VATANDAŞIMIZA 10'AR BİN LİRALIK YARDIM YAPILDI"

İlk 52 bin hemşerimize yaptığımız ödemeler tutanaklardan bağımsız bir ödeme. Zararı az ya da çok buna bakmadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bize sağladığı ödenekle bir acil yardım niyetinde her vatandaşımıza verdiğimiz 10'ar bin liralık yardım. 

Bu tutanaklar neticesinde zarar tespitler neticesinde ki bugün önemli bir kısmı tamamlandı çok az bir kısmını da yarın tamamlayacağız. Pazartesi günü de tutanaklardaki rakamları AFAD'ın kendi belirlediği kriterlere göre elden geçirip, pazartesi ve salı bütün ödemeleri yapmayı planlıyoruz.

"ARAMALARDA BU BÖLGEDE YOĞUNLAŞILMASININ 2 SEBEBİ VAR"

Aramalarda bu noktada yoğunlaşılmasının 2 sebebi var. Bir, dün bir hemşerimizi burada bulduk. İkincisi hemşerilerimizin en son görüldüğü alanlar, telefonlarının en son sinyal verdiği alanlar bu bölgelere yakın. Dolayısıyla da buralarda o açıdan bakıyoruz ama biz bölgenin tamamına bakıyoruz aslında.

Adeta gördüğünüz gibi arkada iğneyle kuyu kazar gibi arkadaşlarımız kuyumcu hassasiyetiyle bulmaya çalışıyorlar.

Dün Çevre Şehircilik Bakanımızın geldiği ve toplantı yaptığımız yer Ayazağa'da 2 tane problemli yer gördük. Biri en üst tarafta yerleşim yerinin en üst tarafında bir dere yatağında ağaçlar vardı ve bir çalışmaya ihtiyaç vardı. O bölgeyi İSKİ çalıştı ve olabildiğince genişlettiler. 

İkincisi de de mevcut yıkım kararı verilen bölgede, o meydandaki alanı rahatlatmayla ilgili. Neden buralar? Çünkü yaklaşık bin 700 metrelik bir yerde dere ıslahı gerekiyor. Ve İSKİ'nin bu dere ıslahını yapabilmesi için de bu işgallerin ve benzeri engellerin ortadan kalkması gerekiyor. 

"YIKIMLARDAN SONRA BİN 700 METRELİK DERE ISLAHININ ÖNÜNDE ENGEL KALMAYACAK"

Bu yıkımlar gerçekleştikten sonra bin 700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmamış olacak. Fakat İstanbul'da kilometrelerce ıslah yapılması gereken dereler var, 100 kilometrelerce. Bunlarla ilgili orta vadede uzun vadede yapılacak çalışmalar var. Ama kısa vadede şu an yapmak istediğimiz, hafta sonu gündemimizden çıkarmak istediğimiz Ayazağa'nın sorunu. Ayazağa da kısa vadede yapılacaklar, bu vesileyle yapılmış olacak.

(Kentsel dönüşüm için) Ofis kurulma çalışmaları başladı. Şu an alana gittiğimizde kurulmuş da olabilir. En geç mutlaka yarın ya da pazartesi çalışır. Hemşerilerimize şu seçeneği veriyorlar. İmarla ilgili ve buna benzer izinlerle ilgili konuları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordine edip gündemden çıkartacak. Sonrasında hemşerilerimiz kendileri yapmak istiyorlarsa Yarısı Bizden başta olmak üzere kamunun bütün enstrümanlarını kullanarak yardımcı olacaklar. 

'Biz yapmak istemiyoruz, bize bir müteahhit bulun' ya da 'Bir şekilde bize yardımcı olun.' denildiğinde de burada devrede. TOKİ, arazisini dönüştürmek isteyen, evlerini dönüştürmek isteyen her kuruluşa müteahhidin yapması gereken işleri fazlasıyla yaparak o seçenekleri sunacak. 

"İSTANBUL'UN HER TARAFINDA YAĞIŞLA İLGİLİ RİSK DEVAM EDİYOR"

Yağış daha çok Anadolu yakasında artarak devam ediyor. Dolayısıyla da İstanbul'un her tarafında yağışla ilgili riskimiz devam ediyor. Azalmakla birlikte bu açıdan hemşerilerimizden duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Bugün ve yarın yağış devam edecek. Biz de takipçisiyiz."

 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valisi Davut Gül'den TGRT Haber'e sel açıklaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: 17-18 Ekim için il il kritik alarm!
ETİKETLER
#İstanbul
#Davut Gül
#toki
#afad
#Ayazağa
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.