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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 16:37

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: 17-18 Ekim için il il kritik alarm!

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda yurt genelinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Sel, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerden art arda tedbir çağrıları geliyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: 17-18 Ekim için il il kritik alarm!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 16:37

İçişleri Bakanı Sayın , 'nün () son değerlendirmelerini paylaşarak Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava şartlarına karşı kritik uyarılarda bulundu. 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: 17-18 Ekim için il il kritik alarm!

Yağışların ve rüzgarın birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyeceğini belirten Bakan Çiftçi, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

17 EKİM CUMARTESİ: MARMARA, EGE VE KARADENİZ’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Meteorolojik verilere göre, 17 Ekim Cumartesi günü yağış ve fırtınanın etki alanını genişletmesi bekleniyor:

  • İstanbul: Yağışların yerel olarak kuvvetli; cumartesi öğleden sonra ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
  • Marmara Bölgesi: Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli; Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
  • Ege ve İç Anadolu: İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya’nın batısı ile zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Muğla’da ise yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı bildirildi.
  • Akdeniz: Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli; Antalya’nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
  • Batı Karadeniz ve İç Kesimler: Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklenirken; Çankırı, Kırıkkale ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: 17-18 Ekim için il il kritik alarm!

FIRTINA ALARMI VERİLEN BÖLGELER

Cumartesi günü rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca:

  • İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde fırtına;
  • Gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde;
  • Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: 17-18 Ekim için il il kritik alarm!

18 EKİM PAZAR: FIRTINA İÇ VE DOĞU BÖLGELERE KAYIYOR

18 Ekim Pazar günü ise fırtına ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceği iller şu şekilde sıralandı:

  • Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Beklenen İller: Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzeyi, Ordu'nun iç kesimleri ile Kastamonu'nun merkez ve güney kesimleri.
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Hakkari çevreleri ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
  • Sağanak Yağış: Karabük çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR VE DİKKAT ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek risklere dikkat çekerek uyarılarını şu sözlerle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile birlikte çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2111435738139033751?s=20

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#İstanbul
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