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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:49

ANKA-3 üretimi genişliyor: TSK için 80 adet sipariş verildi

TUSAŞ, daha büyük gövdeye ve yaklaşık 1,75 ton faydalı yük kapasitesine sahip yeni ANKA 3 varyantının üretileceği ikinci hattın inşasını tamamladı ve hattın kasım ayında açılması planlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 80 ANKA 3 sipariş ettiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:49

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (), İnsansız Savaş Uçağının üretim kapasitesini artırmak amacıyla ikinci üretim hattının inşasını tamamladı. Kasım ayında faaliyete geçmesi planlanan yeni hatta daha büyük gövdeye ve 1,75 ton taşıma kapasitesine sahip ANKA-3 varyantı üretilecek.

ANKA-3 üretimi genişliyor: TSK için 80 adet sipariş verildi

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Gazetesi'nin haberine göre, yeni varyantın ilk ANKA-3 modelindeki yaklaşık 1,3 tonluk faydalı yük kapasitesini aşacağını ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla mühimmat taşıyabileceğini belirtti. Yeni üretim hattında imal edilecek ilk modelin yakında hangardan çıkmasının ve ardından uçuş testlerine alınmasının beklendiği bildirildi.

ANKA-3 üretimi genişliyor: TSK için 80 adet sipariş verildi

ANKA-3 TAŞIMA KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Taarruz ve diğer operasyonel görevler için tasarlanan ANKA-3, yüksek ses altı hızlara ulaşabiliyor ve 40 bin feet irtifaya kadar görev yapabiliyor. TUSAŞ'ın verdiği bilgilere göre uçak farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik olarak geliştiriliyor.

, ANKA-3 insansız savaş uçağından 80 adet sipariş etti. İlk teslimatların ise 2027 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz günlerde ANKA-3'e ilişkin açıklamasında "Şimdi ikinci konfigürasyon olarak adlandırdığımız, nihai seri üretim konfigürasyonunun prototip üretimine başladık. Bu yılın sonunda ortaya çıkacak ve yeni versiyonun ilk uçuşunu gelecek yılın ilk çeyreğinde yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ANKA-3 üretimi genişliyor: TSK için 80 adet sipariş verildi

ANKA-3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANKA-3, yüksek ses altı hızlara ulaşabiliyor ve 40.000 feete kadar irtifalarda faaliyet gösterebiliyor.

İki iç istasyonda 650 kilogram, iç kanat istasyonlarında 650 kilogram ve dış istasyonlarda 100 kilogram olmak üzere toplamda 1250 kilogram yük taşıyabiliyor ve SOM-J seyir füzesi, MK-82 bombaları ve TOLUN mühimmatı kullanması planlanıyor.

ANKA-3 üretimi genişliyor: TSK için 80 adet sipariş verildi
  • ANKA ve AKSUNGUR ile Ortak Aviyonik Mimari ve Yer Sistemleri
  • Düşük Radar Görünürlüğü
  • Yüksek Ses Altı Hız
  • Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi
  • 2 Dahili ve 5 Harici Faydalı Yük İstasyonu
  • Dahili/Harici Yakıt Tankı
  • İnsanlı-İnsansız İşbirliği (MUM-T)
  • Yapay Zeka ile Sürü Teknolojisi
  • Uzunluk: 7,9 m
  • Kanat Açıklığı: 12,5 m
  • Yükseklik: 2,5 m
  • Azami Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg
  • EO/IR Kamera, SAR/GMTI-ISAR Radar
  • COMINT, ELINT, ESM (Elektronik Destek), EA (Elektronik Taarruz), ComJam (İletişim Karıştırma)
  • MÜHİMMAT: Hassas Güdümlü Bombalar, Lazer Güdümlü Roketler, Anti-Tank Füzeleri
  • Uydu Haberleşme, Telsiz Rölesi
  • Havadan Bırakılan Uzun Menzilli İHA, AIS (Otomatik
    Tanımlama Sistemi), PLS (Personel Yer Tespit Sistemi)
  • ELT (Acil Durum Yer Tespit Sistemi), RVT (Uzak Video
    Terminali)
  • TCAS (Trafik Çarpışma Önleme Sistemi)
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ETİKETLER
#Türkiye
#TUSAŞ
#Mehmet Demiroğlu
#anka-3
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Savunma Teknolojileri
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