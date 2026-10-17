Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının üretim kapasitesini artırmak amacıyla ikinci üretim hattının inşasını tamamladı. Kasım ayında faaliyete geçmesi planlanan yeni hatta daha büyük gövdeye ve 1,75 ton taşıma kapasitesine sahip ANKA-3 varyantı üretilecek.

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ANKA-3 üretimi genişliyor: TSK için 80 adet sipariş verildi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 352

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni varyantın ilk ANKA-3 modelindeki yaklaşık 1,3 tonluk faydalı yük kapasitesini aşacağını ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla mühimmat taşıyabileceğini belirtti. Yeni üretim hattında imal edilecek ilk modelin yakında hangardan çıkmasının ve ardından uçuş testlerine alınmasının beklendiği bildirildi.

ANKA-3 TAŞIMA KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Taarruz ve diğer operasyonel görevler için tasarlanan ANKA-3, yüksek ses altı hızlara ulaşabiliyor ve 40 bin feet irtifaya kadar görev yapabiliyor. TUSAŞ'ın verdiği bilgilere göre uçak farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik olarak geliştiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ANKA-3 insansız savaş uçağından 80 adet sipariş etti. İlk teslimatların ise 2027 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz günlerde ANKA-3'e ilişkin açıklamasında "Şimdi ikinci konfigürasyon olarak adlandırdığımız, nihai seri üretim konfigürasyonunun prototip üretimine başladık. Bu yılın sonunda ortaya çıkacak ve yeni versiyonun ilk uçuşunu gelecek yılın ilk çeyreğinde yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ANKA-3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANKA-3, yüksek ses altı hızlara ulaşabiliyor ve 40.000 feete kadar irtifalarda faaliyet gösterebiliyor.

İki iç istasyonda 650 kilogram, iç kanat istasyonlarında 650 kilogram ve dış istasyonlarda 100 kilogram olmak üzere toplamda 1250 kilogram yük taşıyabiliyor ve SOM-J seyir füzesi, MK-82 bombaları ve TOLUN mühimmatı kullanması planlanıyor.