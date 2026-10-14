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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:47

HAVELSAN sistemleri Ateş Serbest-2026 tatbikatında sergilendi

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız hava aracı BULUT ve insansız kara aracı BARKAN, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamında yeteneklerini ve atış gücünü başarıyla sergiledi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:47

Ateş Serbest-2026 Tatbikatında ’ın insansız hava aracı (İHA) ve insansız kara aracı (İKA) BARKAN da yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki silah ve sistemlerin ateş gücünü sergilemek, hedef üzerindeki etkilerini göstermek ve müşterek harekât kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı, 'nın ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatı tamamlandı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetlerin katıldığı tatbikatta, farklı görev alanlarına yönelik silah ve sistemler atış ve sergi faaliyetleriyle tanıtıldı.

HAVELSAN sistemleri Ateş Serbest-2026 tatbikatında sergilendi

‘HAVELSAN SİSTEMLERİ DE TATBİKATTA YER ALDI’

HAVELSAN’ın yerli ve millî imkanlarla ürettiği insansız hava aracı BULUT ve insansız kara aracı BARKAN, tatbikatta yeteneklerini sergiledi.

Modern askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen, sabit kanatlı bir bulut altı otonom insansız hava aracı olan BULUT, tatbikatta keşif, işaretleme ve gözetleme görevini icra etti. Herhangi bir piste ihtiyaç duymadan dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilme yeteneğine sahip olan BULUT, yeteneklerini başarıyla sergiledi.

HAVELSAN sistemleri Ateş Serbest-2026 tatbikatında sergilendi

‘BARKAN ATIŞ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ’

BARKAN İKA, tatbikat senaryoları kapsamında üzerinde entegre şekilde bulunan 12,7 mm. Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile belirlenen hedeflere yönelik başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Tatbikat genelinde İKA'ların ateş desteğinin yanı sıra keşif-gözetleme, lojistik hat koruması ve üç boyutlu haritalandırma gibi muharebe sahası kabiliyetleri bir kez daha test edildi.

Birliklere doğrudan ateş desteği sağlayan BARKAN, zorlu arazi koşullarında 8 saate kadar kesintisiz görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

BARKAN; robotik kol ile bomba imha, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlerin tespiti, yük taşıma, gece ve gündüz keşif, üç boyutlu haritalandırma ve kurtarma görevlerinde kullanılabiliyor.

 

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#Ateş Serbest-2026 Tatbikatı
#Savunma Teknolojileri
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