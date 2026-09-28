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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:57

Mühendis Çocuk Yollarda, HAVELSAN Şanlıurfa’da

HAVELSAN, “Mühendis Çocuk Yollarda” projesinin pilot uygulaması için rotasını Şanlıurfa’ya çevirdi. Proje kapsamında dört köy okulunda 600’den fazla öğrenciye ulaşıldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:57

Çocukların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgisini artırmak ve onları uygulamalı deneyimlerle buluşturmak amacıyla ’ın hayata geçirdiği “Mühendis Çocuk Yollarda” projesi, Güneydoğu vesilesiyle pilot uygulaması ’da gerçekleştirildi.

Mühendis Çocuk Yollarda, HAVELSAN Şanlıurfa’da

Proje kapsamında Harran, Bozova, Haliliye ve Hilvan ilçelerine bağlı köy okulları ziyaret edildi. İlk üç günde Tahılalan, Eskin ve Mağaracık ilkokul ve ortaokullarında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 450 öğrenciyle bir araya gelindi.

Mühendis Çocuk Yollarda, HAVELSAN Şanlıurfa’da

Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen kodlama, mühendislik ve BARKAN atölyelerinde, çocukların teknoloji ve mühendislik alanlarını uygulamalı olarak deneyimlemeleri sağlandı. Atölyelerin yanı sıra öğrencilere ‘Mühendis Çocuk’ dergileri dağıtılırken katılım sertifikaları da verildi. Öğrenciler ayrıca HAVELSAN ve TEKNOFEST hakkında bilgilendirilerek festival alanındaki HAVELSAN standına davet edildi.

Mühendis Çocuk Yollarda, HAVELSAN Şanlıurfa’da

MİNİ BARKAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU!

Atölyelerin önemli başlıklarından birini HAVELSAN’ın yerli ve millî mühendislik çalışmaları kapsamında geliştirdiği İnsansız Kara Aracı BARKAN oluşturdu.

Mühendis Çocuk Yollarda, HAVELSAN Şanlıurfa’da

Gerçekleştirilen uygulamalarla öğrenciler, BARKAN’ın oyun versiyonunu yakından tanıyarak otonom sistemler hakkında temel bilgiler edinme fırsatı buldu. Atölyeler sayesinde çocukların, Türkiye’nin yerli ve millî teknoloji ve mühendislik çalışmalarına ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Proje kapsamında 4 köy okulunda toplam 610 öğrenciye ‘Mühendis Çocuk’ dergisi ulaştırılmış oldu.

Mühendis Çocuk Yollarda, HAVELSAN Şanlıurfa’da

PROJEYE ŞANLIURFALI EĞİTİMCİLERDEN TAM NOT

Mühendislik alanında köy okullarındaki öğrencilere uygulamalı deneyimler sunan Mühendis Çocuk Yollarda Projesi, Şanlıurfa’da yerel iş birliği ile hayata geçirildi. “Mühendis Çocuk Yollarda” projesinin Şanlıurfa uygulamasında Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, STEM ve Bilim Merkezi ile Genç STEM Derneği gönüllüleri yerel iş birliği paydaşları olarak katkı sundu. Proje ile çocukların TEKNOFEST öncesinde festival heyecanına ortak edilmesi sağlandı.

Mühendis Çocuk Yollarda, HAVELSAN Şanlıurfa’da

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan okul idarecileri ve öğretmenler, HAVELSAN’ın öğrencilerle bir araya gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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#Şanlıurfa
#Teknofest
#havelsan
#Mühendis Çocuk Yollarda
#Barkan
#Savunma Teknolojileri
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