Yeni nesil HÜRKUŞ Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II ile Türk Hava Kuvvetlerinde insanlı milli uçak dönemi başladı. Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II’nin ilk kabul faaliyeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki tesislerinde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da Ankara’da “HÜRKUŞ İlk Teslimat Töreni”ne katıldı.

HÜRKUŞ İÇİN İHRACAT MESAJI

Konuşmasında ihracat sinyali veren Görgün, "Temel eğitim uçağı pazarında yüzlerce uçağı kapsayan bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken, dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade ediyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim. Elbette işimiz kendi sınıfında dünyanın en iyi uçağını yapmakla bitmiyor. Kendi kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken yurtdışı tedarik taleplerini de zamanında teslim edecek şekilde üretebilmek gerekiyor." dedi.

"YERLİLİK ORANİ YÜZDE 80'LERDE"

Görgün sözlerini şöyle sürdürdü:

"TUSAŞ ve alt yüklenicilerimiz hep birlikte üretim ve entegrasyon süreçlerini optimize ettik. TUSAŞ'ımızın ana yükleniciliğinde Aselsan, Havelsan ve diğer alt yüklenicilerimiz kendi alanlarındaki birikimlerini bu uçağa taşıdılar. Her birinin yaptığı iş bir diğerinin emeğini tamamlamakta. Kullanıcılarımız Hürkuş'un bakım ve idamesinde de aynı firmaların bilgi ve tecrübesinden yararlanmaya devam edecekler. Kurduğumuz hatlarda hem hava kuvvetlerimiz hem de dost ve müttefik ülkeler için eş zamanlı olarak üretimler gerçekleştireceğiz. Alacağımız her yeni sipariş paydaş firmalarımızın yeni pazarlara erişme anlamına gelmekte. Hürkuş'u seçen bir ülkeye uçağımızla birlikte üzerinde görev yapan milli sistemleri de sunmuş olacağız. Böylece her ihracat savunma sanayimizin daha geniş bir kesime kazanç olarak dönmesi manasına gelmekte. Bugün Hürkuş'u yüzde seksenlere yaklaşan bir yerlilik oranıyla üretiyoruz. Uçağımızın az sistemlerinin ve yazılımlarının yerli olması milli mühimmatlarımızın entegrasyonunu da kolaylaştırmakta.