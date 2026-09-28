Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:04

Yeni nesil HÜRKUŞ Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Türkiye'nin ilk millî Askerî Tip Sertifikası'na sahip insanlı uçağı yeni nesil HÜRKUŞ Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:04

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II ile Türk Hava Kuvvetlerinde insanlı milli uçak dönemi başladı. Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II’nin ilk kabul faaliyeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin () Kahramankazan’daki tesislerinde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da Ankara’da “HÜRKUŞ İlk Teslimat Töreni”ne katıldı.

HÜRKUŞ İÇİN İHRACAT MESAJI

Konuşmasında ihracat sinyali veren Görgün, "Temel eğitim uçağı pazarında yüzlerce uçağı kapsayan bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken, dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade ediyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim. Elbette işimiz kendi sınıfında dünyanın en iyi uçağını yapmakla bitmiyor. Kendi kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken yurtdışı tedarik taleplerini de zamanında teslim edecek şekilde üretebilmek gerekiyor." dedi.

"YERLİLİK ORANİ YÜZDE 80'LERDE"

Görgün sözlerini şöyle sürdürdü:

"TUSAŞ ve alt yüklenicilerimiz hep birlikte üretim ve entegrasyon süreçlerini optimize ettik. TUSAŞ'ımızın ana yükleniciliğinde Aselsan, Havelsan ve diğer alt yüklenicilerimiz kendi alanlarındaki birikimlerini bu uçağa taşıdılar. Her birinin yaptığı iş bir diğerinin emeğini tamamlamakta. Kullanıcılarımız Hürkuş'un bakım ve idamesinde de aynı firmaların bilgi ve tecrübesinden yararlanmaya devam edecekler. Kurduğumuz hatlarda hem hava kuvvetlerimiz hem de dost ve müttefik ülkeler için eş zamanlı olarak üretimler gerçekleştireceğiz. Alacağımız her yeni sipariş paydaş firmalarımızın yeni pazarlara erişme anlamına gelmekte. Hürkuş'u seçen bir ülkeye uçağımızla birlikte üzerinde görev yapan milli sistemleri de sunmuş olacağız. Böylece her ihracat savunma sanayimizin daha geniş bir kesime kazanç olarak dönmesi manasına gelmekte. Bugün Hürkuş'u yüzde seksenlere yaklaşan bir yerlilik oranıyla üretiyoruz. Uçağımızın az sistemlerinin ve yazılımlarının yerli olması milli mühimmatlarımızın entegrasyonunu da kolaylaştırmakta.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
HÜRKUŞ-II için kabul öncesi kritik test gerçekleştirildi! HÜRJET ile uçtu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#TUSAŞ
#haluk görgün
#Türk Hava Kuvvetleri
#Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii
#Hürkuş-ii
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.