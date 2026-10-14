Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:59

Baykar'ın SİVRİSİNEK'lerinden nefes kesen performans!

Baykar tarafından geliştirilen SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda sürü halinde otonom uçuş kabiliyetini sergiledi. Tatbikatta 20 mühimmattan sürüden ayrılan 10'u hedefleri tam isabetle vurdu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:59

'ın geliştirmiş olduğu Akıllı Dolanan Mühimmat, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda sürü kabiliyetini gözler önüne serdi. Otonom olarak uçan 20 mühimmattan sürüden ayrılan 10'u hedefleri tam isabetle vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki silah ve sistemlerin ateş gücünü sergilemek, hedef üzerindeki etkilerini göstermek ve müşterek harekat kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı, 'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler unsurlarının katıldığı faaliyette, farklı görev alanlarına yönelik silah ve sistemler atış ve sergi faaliyetleriyle tanıtıldı.

Baykar'ın SİVRİSİNEK'lerinden nefes kesen performans!

SİVRİSİNEK, 1000 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL SUNUYOR

Baykar Genel Müdürü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatbikatta 20 SİVRİSİNEK mühimmatının otonom olarak sürü modunda uçtuğunu, sürüden ayrılan 10 mühimmatın ise hedefleri tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat SİVRİSİNEK, 1000 kilometreyi aşan menziliyle operasyonel derinliği üst seviyeye taşıyor.

Yapay zeka desteğiyle sürü içerisinde kesintisiz haberleşebilen SİVRİSİNEK platformları, tespit edilen hedefleri kendi aralarında anlık olarak paylaşabiliyor.

GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmanın olduğu zorlu ortamlarda dahi yapay zeka tabanlı görsel konum bulma yeteneğiyle görev icra eden SİVRİSİNEK, yüksek otonomi kabiliyetiyle muharebe sahasında gerçekleştirilecek stratejik görevlerde öne çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google Gemini 4 Argon ücretsiz mi? Yeni yapay zeka modelinin özellikleri ve fiyatı
ETİKETLER
#ankara
#sivrisinek
#baykar
#haluk bayraktar
#Ateş Serbest-2026 Tatbikatı
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.