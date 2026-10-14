Baykar'ın SİVRİSİNEK'lerinden nefes kesen performans!

Baykar'ın geliştirmiş olduğu SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda sürü kabiliyetini gözler önüne serdi. Otonom olarak uçan 20 mühimmattan sürüden ayrılan 10'u hedefleri tam isabetle vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki silah ve sistemlerin ateş gücünü sergilemek, hedef üzerindeki etkilerini göstermek ve müşterek harekat kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler unsurlarının katıldığı faaliyette, farklı görev alanlarına yönelik silah ve sistemler atış ve sergi faaliyetleriyle tanıtıldı.

SİVRİSİNEK, 1000 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL SUNUYOR

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatbikatta 20 SİVRİSİNEK mühimmatının otonom olarak sürü modunda uçtuğunu, sürüden ayrılan 10 mühimmatın ise hedefleri tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat SİVRİSİNEK, 1000 kilometreyi aşan menziliyle operasyonel derinliği üst seviyeye taşıyor.

Yapay zeka desteğiyle sürü içerisinde kesintisiz haberleşebilen SİVRİSİNEK platformları, tespit edilen hedefleri kendi aralarında anlık olarak paylaşabiliyor.

GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmanın olduğu zorlu ortamlarda dahi yapay zeka tabanlı görsel konum bulma yeteneğiyle görev icra eden SİVRİSİNEK, yüksek otonomi kabiliyetiyle muharebe sahasında gerçekleştirilecek stratejik görevlerde öne çıkıyor.