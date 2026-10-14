Google, yapay zeka alanındaki rekabette öne çıkmak için yeni amiral gemisi modeli Gemini 4 Argon'u duyurdu. Karmaşık görevleri yerine getirmek, yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve çok adımlı işlemleri yürütmek üzere geliştirilen modelin fiyatlandırması ve erişim seçenekleri de belli oldu. Peki, Google Gemini 4 Argon nedir, hangi özellikleri sunuyor ve nasıl kullanılıyor?

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HABERİN ÖZETİ Google Gemini 4 Argon ücretsiz mi? Yeni yapay zeka modelinin özellikleri ve fiyatı Google Gemini 4 Argon tanıtıldı. Yeni yapay zeka modelinin özellikleri, kullanım alanları, ücretsiz erişim koşulları ve API fiyatlarını öğrenin.

GOOGLE GEMİNİ 4 ARGON ÖZELLİKLERİ

Google tarafından geliştirilen Gemini 4 Argon, özellikle uzun süren ve birden fazla aşamadan oluşan görevlerde gelişmiş akıl yürütme yetenekleri sunmak üzere tasarlandı. Model; yazılım mühendisliği, finansal analiz, hukuk, siber güvenlik ve bilimsel araştırmalar gibi alanlara odaklanıyor.

Google'ın açıklamasına göre Gemini 4 Argon, önceki modellere kıyasla karmaşık problemlerin çözümünde daha başarılı sonuçlar üretmeyi hedefliyor. Modelin uzun görevlerde kullanıcıya süreç hakkında daha sık bilgi vermesi, gereksiz tekrarları azaltması ve daha doğrudan yanıtlar sunması da öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Gemini 4 Argon'un metin, görsel, ses ve video girdilerini işleyebilmesi, farklı veri türleriyle çalışmayı gerektiren görevlerde de kullanılmasına imkan tanıyor. Model ayrıca uzun bağlamlı işlemleri destekliyor.

GOOGLE GEMİNİ 4 ARGON ÖZELLİKLERİ NASIL KULLANILIR?

Google Gemini 4 Argon, farklı kullanıcı gruplarına yönelik çeşitli platformlarda sunuluyor. Modelin kullanılabileceği platformlar arasında Gemini uygulaması, Google Arama'nın AI Mode özelliği, Gemini API ve Google AI Studio bulunuyor.

Bireysel kullanıcılar, uygun Google AI Pro veya Ultra abonelikleri üzerinden Gemini uygulamasındaki modele erişebiliyor. Geliştiriciler ise Gemini API ve AI Studio aracılığıyla modeli uygulamalarına entegre edebiliyor. Google Antigravity platformunda kullanım için Google AI Ultra aboneliği gerekiyor.

Gemini 4 Argon, özellikle kod yazma, mevcut yazılımları geliştirme, karmaşık belgeleri analiz etme ve birden fazla aşamadan oluşan görevleri yürütme gibi işlemlerde kullanılabiliyor.

Google ayrıca Gemini uygulamasına sohbet ve görev modları arasında geçiş yapmayı sağlayan bir özellik ekledi. Bu özellikle birlikte Gemini, desteklenen uygulamalarla bağlantı kurarak kullanıcı adına bazı görevleri sürdürebiliyor.

GOOGLE GEMİNİ 4 ARGON ÜCRETSİZ Mİ?

Gemini 4 Argon'a erişim, kullanılan platforma ve abonelik türüne göre değişiyor. Gemini uygulamasında model, Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunuluyor. Google AI Studio ve Gemini API üzerinden kullanımda ise ilgili ücretlendirme koşulları geçerli oluyor.

Google'ın geliştirici dokümantasyonunda Gemini 4 Argon'un API üzerinden ücretsiz kullanım katmanında sunulmadığı belirtiliyor. Bu nedenle modelin bütün kullanıcılar için ücretsiz olduğu söylenemiyor.

Kullanıcıların erişim koşullarını değerlendirirken Gemini uygulamasındaki abonelikleri ile API kullanım ücretlerini birbirinden ayırması gerekiyor.

GOOGLE GEMİNİ 4 ARGON FİYATI

Google, Gemini 4 Argon API için 30 Kasım 2026'ya kadar geçerli olacak bir tanıtım fiyatlandırması belirledi. Buna göre 1 milyon girdi tokenı 2 dolar, 1 milyon çıktı tokenı ise 10 dolar üzerinden ücretlendiriliyor.

Tanıtım döneminin sona ermesinin ardından 1 Aralık 2026 itibarıyla girdi tokenı fiyatının 4 dolara, çıktı tokenı fiyatının ise 20 dolara yükselmesi planlanıyor.

Fiyatlandırma, geliştiricilerin kullandığı token miktarına göre değişiyor. Bu nedenle toplam maliyet, yalnızca modelin fiyatına değil, uygulamanın ne kadar veri işlediğine ve ne uzunlukta yanıt ürettiğine de bağlı oluyor.

Gemini 4 Argon mu, ChatGPT mi daha iyi?

Google, Gemini 4 Argon'un farklı alanlardaki performansıyla rakip modellerle rekabet ettiğini belirtiyor. Şirketin paylaştığı sonuçlarda modelin kodlama, finans, hukuk ve diğer bilgi yoğun görevlerde güçlü performans gösterdiği aktarılıyor.

Vals Index tarafından yayımlanan değerlendirmede de Gemini 4 Argon üst sıralarda yer alıyor. Bununla birlikte, farklı yapay zeka modellerinin performansı kullanılan testlere, görev türüne ve değerlendirme yöntemine göre değişebiliyor.

Bu nedenle Gemini 4 Argon'un bütün alanlarda rakiplerinden daha iyi olduğunu söylemek yerine, belirli testlerde elde edilen sonuçları ve gerçek kullanım performansını ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Google Gemini 4 Argon hangi alanlarda daha iyi?

Google Gemini 4 Argon'u yalnızca sohbet ve metin üretimi için değil, daha kapsamlı iş süreçlerinde de kullanmayı hedefliyor. Modelin öne çıkan kullanım alanları şöyle sıralanıyor:

Yazılım geliştirme: Kod yazma, hata ayıklama, performans iyileştirme ve büyük kod tabanlarını düzenleme.

Finans ve hukuk: Belgeleri inceleme, bilgi yoğun görevleri yürütme ve analiz süreçlerine destek olma.

Bilimsel araştırmalar: Karmaşık problemlerin çözümüne ve araştırma süreçlerine yardımcı olma.

Siber güvenlik: Güvenlik açıklarını belirleme ve savunma amaçlı analizler yapma.

Görsel ve uzamsal görevler: Görsel verileri yorumlama ve üç boyutlu projeler üzerinde çalışma.

Google, modelin kendi mühendislik süreçlerinde de kullanıldığını ve güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesine önem verildiğini belirtiyor.

Google Gemini 4 Argon, karmaşık görevler, ileri düzey akıl yürütme, yazılım geliştirme ve bilimsel çalışmalar için geliştirilen bir yapay zeka modelidir.