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Spor
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:41

Amedspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak, ilk 11’ler açıklandı mı?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Amedspor ile Konyaspor, üç puan mücadelesi verecek. Diyarbakır’da oynanacak maç öncesinde futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, canlı yayın bilgilerini ve takımların kadrolarını araştırıyor. Peki, Amedspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi merak edilen ayrıntılar ve ilk 11’ler…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Amedspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak, ilk 11’ler açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:41

AMEDSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler ile , ’in 8. haftasında 17 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. ’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkaracağı kadrolar da belli oldu.

Amedspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak, ilk 11’ler açıklandı mı?

AMEDSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

- Konyaspor karşılaşması beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Şifreli olarak ekranlara gelecek mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

Amedspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak, ilk 11’ler açıklandı mı?

AMEDSPOR - KONYASPOR İLK 11’LER BELLİ OLDU MU?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde Amedspor ve Konyaspor’un ilk 11’leri açıklandı.

Amed Sportif Faaliyetler ilk 11: Lafont, Krasniqi, Bates, Mehmet, Umut, Furkan, Raveloson, Ballet, Saba, Lutin, Orban.

Konyaspor ilk 11: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo, Muleka.

ETİKETLER
#Konyaspor
#Süper Lig
#amedspor
#Bein Sports 2
#Diyarbakır Stadyumu
#Spor
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