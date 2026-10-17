Amedspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak, ilk 11’ler açıklandı mı?

AMEDSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler ile Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında 17 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkaracağı kadrolar da belli oldu.

AMEDSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Amedspor - Konyaspor karşılaşması beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Şifreli olarak ekranlara gelecek mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

AMEDSPOR - KONYASPOR İLK 11’LER BELLİ OLDU MU?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde Amedspor ve Konyaspor’un ilk 11’leri açıklandı.

Amed Sportif Faaliyetler ilk 11: Lafont, Krasniqi, Bates, Mehmet, Umut, Furkan, Raveloson, Ballet, Saba, Lutin, Orban.

Konyaspor ilk 11: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo, Muleka.