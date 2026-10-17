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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:18

2027 yılı bütçesinde tarıma 1,3 trilyon liralık dev kaynak

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan 2027 yılı bütçe teklifiyle, tarımsal destekler için 235 milyar lira ve tarım sektörü yatırımları için 268 milyar lira ödenek öngörüldü.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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2027 yılı bütçesinde tarıma 1,3 trilyon liralık dev kaynak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:18

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, bütçeden tarım sektörü için ayrılan kaynak her geçen yıl artıyor. Bu çerçevede, bütçe teklifinde tarıma ayrılan kaynakta 2026 yılı bütçesine göre 416,8 milyar lira artış yapıldı. Teklife göre, 2027 yılı için tarıma yaklaşık 1 trilyon 305 milyar lira kaynak ayrılacak.

Bütçeden tarımsal destek programları için ayrılan tutar da 168 milyar liradan 235 milyar liraya yükseldi. Gelecek yıl tarım sektörü için ayrılan yatırım ödeneklerinin tutarı da 268 milyar lira oldu.

2027 yılı bütçesinde tarıma 1,3 trilyon liralık dev kaynak

Bütçe teklifine, tarımsal kredi desteği için 325 milyar lira, tarım sektörü vergi harcamaları için 342 milyar lira, tarımsal KİT'lerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 135 milyar lira ödenek konuldu.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığına 2027 yılı için ayrılan bütçe de 760,6 milyar lira olarak belirlendi. Tarım alanındaki en büyük yatırımcı kuruluş niteliğindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 2027 yılı için ayrılan ödenek de 233 milyar liradan 324 milyar liraya yükseltildi.

2027 yılı bütçesinde tarıma 1,3 trilyon liralık dev kaynak

ENFLASYON ÜZERİNDE TARIMSAL DESTEK

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, tarım sektörüne geçen yıl 888 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, bu tutarın yaklaşık yüzde 47 artışla 2027 bütçesinde 1 trilyon 305 milyar lira seviyesine çıkarıldığına işaret etti.

Doğrudan tarımsal desteklerin de yüzde 40'a yakın arttığını dile getiren Kiraz, "2027 yılı için yüzde 21'lik genel enflasyon hedefi düşünüldüğünde tarımsal desteklerdeki artışın bunun üzerinde kalması çiftçiyi mutlaka olumlu yönde etkileyecektir. Bu artış, tarafımızca hoşnut karşılanmaktadır. Destekler çiftçinin ana gelir kaynağı değildir, itici bir gücüdür. Esas olarak girdi maliyetini artıracak hususların üzerine gidilmeli. Ürün maliyeti ve ürün fiyatının üreticiye kazandıracak şekilde formüle edilmesi üretimin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir." dedi.

2027 yılı bütçesinde tarıma 1,3 trilyon liralık dev kaynak

Kiraz, bu yıl ürün fiyatlarının beklenenden düşük seyrettiğini, özellikle meyvelerin geçen yıllara göre düşük fiyata satıldığını belirterek, "KİT'lerin müdahale alımları bütçesinin yüzde 181 artırılması, umuyoruz ki gelecek yıl bu dalgalanmaların önüne geçmek içindir. Müdahale zamanında yapılırsa çiftçi için kazanç getirecektir." diye konuştu.

 

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ETİKETLER
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
#Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
#Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
#Fehmi Kiraz
#Ekonomi
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