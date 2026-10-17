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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:11

İstanbul Valisi Davut Gül'den TGRT Haber'e sel açıklaması: Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak

İstanbul Valisi Davut Gül, beklenen sağanak yağmur ile ilgili açıklama yaptı. Davut Gül, bugün ve yarın yağış olmayacağını belirtti. Ayrıca selin etkilediği Sarıyer ve Ayazağa bölgesi için açıklama yapan Vali Gül, alınacak tedbirleri açıkladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:11

beklenen sağanak yağmur ile ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, ''Bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Sel mağdurlarına para yardımı yapıldı. Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı” dedi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Valisi Davut Gül'den TGRT Haber'e sel açıklaması: Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül, beklenen sağanak yağmurla ilgili yaptığı açıklamada, sel mağdurlarına para yardımı yapıldığını ve dere yatağını işgal eden yapıların yıkılacağını belirtti.
Bugün ve yarın yağış beklenmiyor.
Sel mağdurlarına para yardımı yapıldı.
Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak.
İlk etapta mağdur vatandaşların hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül'den TGRT Haber'e sel açıklaması: Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak

YENİ STADYUM YAPILACAK, DÜKKANLAR KALKACAK

TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül şunları söyledi:

Bütün kurumumuz burada. Çocuklarımız için yeni stadyum tasarlanacak. Dükkanlar ortadan kalkacak tehlikeli konumda olan. Vatandaşlarımızın hakkını koruyarak bu işi yapacağız. İstanbul genelinde 10 bin civarında ihbar var. Bunları tek tek yerinde tespit ederek arkadaşlarımız rapor tazmin ediyor. Geldiğimiz nokta da şu, yaklaşık 70 civarında ev ve iş yerinde henüz çekilmemiş su kaldı. 1-2 saat içerisinde tamamlanacak. Tespit noktasında da %95'lere geldik. Yarın bugün en geç yarın öğlene kadar bunların hepsini rakamlandıracağız. Dolayısıyla da biz pazartesi günü şunu diyebileceğiz. Bunların içerisinde 3000 tanesi zarar gördü. 5 bin tanesine şunu yaptık, şu kadarına bunu verdik diyebileceğiz.

İstanbul Valisi Davut Gül'den TGRT Haber'e sel açıklaması: Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak

3 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Kayıp sayımız üç efendim. Üç kişinin arama, kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul’da derede, denizde ve karada zor bir operasyon yürütülüyor. İnşallah tez zamanda çözeceğiz. Sarıyer'de özellikle bulunduğumuz bu noktada mazgallar temizlendi ve temizlenmeye devam ediyor.

ETİKETLER
#İstanbul Valisi Davut Gül
#Dere Yatağı
#Vali Gül
#Sel Mağdurları
#Para Yardımı
#Gündem
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