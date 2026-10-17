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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 01:07
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 01:19

Selin vurduğu Şile'de Vali Gül'den inceleme

İstanbul Valisi Davut Gül kuvvetli sağanağın ardından selden etkilenen Şile'de incelemelerde bulundu. Şile ilgili endişelerinin olduğunu bu yüzden yerinde denetim yapmak istediğini söyleyen Gül son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 01:07
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 01:19

  Valisi , kuvvetli sağanağın ardından yaşanan selden etkilenen 'de acil afet koordinasyon ekibiyle bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Selin vurduğu Şile'de Vali Gül'den inceleme

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli sağanağın ardından yaşanan selden etkilenen Şile'de incelemelerde bulunarak acil afet koordinasyon ekibiyle bir araya geldi.
Vali Gül, Şile Kaymakamlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Afet risk kurullarının 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirtti.
İstanbul'un deprem başta olmak üzere afetlere hazırlıklı bir il olduğunu vurguladı.
Vali Gül'e AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Şile Kaymakamı Mustafa Çit eşlik etti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Gül, Şile Kaymakamlığını ziyaret etti, acil afet koordinasyon ekibiyle buluşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selin vurduğu Şile'de Vali Gül'den inceleme

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Şile ile ilgili bazı endişeleri olduğunu ve durumu yerinde görmek istediklerini söyledi.

Afet risk kurullarının 7 gün 24 saat görevinin başında olduğuna dikkati çeken Gül, "Biz sonuçta deprem başta olmak üzere afet anlamında her şeye hazırlıklı olan bir iliz. Bir anlamda kurumsal kapasitemizin test edildiği, gönüllülerimizin çağrıldığında ne kadarının faydalı olduğunu gördüğümüz, akredite ekiplerin sahada karşılığının görüldüğü ve diğer birimlerin çalışmalarının test edildiği bir alan da açmış oldu. Rabb'im milletimizi, devletimizi, görünür, görünmez kazalardan muhafaza eylesin." dedi.

Vali Gül'e Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Şile Kaymakamı Mustafa Çit eşlik etti.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Davut Gül
#afad
#şile
#İstanbul Valisi Davut Gül
#Şile Kaymakamlığı
#Ali Hamza Pehlivan
#Gündem
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