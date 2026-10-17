İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli sağanağın ardından yaşanan selden etkilenen Şile'de acil afet koordinasyon ekibiyle bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Selin vurduğu Şile'de Vali Gül'den inceleme İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli sağanağın ardından yaşanan selden etkilenen Şile'de incelemelerde bulunarak acil afet koordinasyon ekibiyle bir araya geldi. Vali Gül, Şile Kaymakamlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Afet risk kurullarının 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirtti. İstanbul'un deprem başta olmak üzere afetlere hazırlıklı bir il olduğunu vurguladı. Vali Gül'e AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Şile Kaymakamı Mustafa Çit eşlik etti.

Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Gül, Şile Kaymakamlığını ziyaret etti, acil afet koordinasyon ekibiyle buluşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Şile ile ilgili bazı endişeleri olduğunu ve durumu yerinde görmek istediklerini söyledi.

Afet risk kurullarının 7 gün 24 saat görevinin başında olduğuna dikkati çeken Gül, "Biz sonuçta deprem başta olmak üzere afet anlamında her şeye hazırlıklı olan bir iliz. Bir anlamda kurumsal kapasitemizin test edildiği, gönüllülerimizin çağrıldığında ne kadarının faydalı olduğunu gördüğümüz, akredite ekiplerin sahada karşılığının görüldüğü ve diğer birimlerin çalışmalarının test edildiği bir alan da açmış oldu. Rabb'im milletimizi, devletimizi, görünür, görünmez kazalardan muhafaza eylesin." dedi.

Vali Gül'e AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Şile Kaymakamı Mustafa Çit eşlik etti.