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Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:56

İstanbul Şehir Hatları’ndan fırtına iptali: Çok sayıda vapur seferi durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, kent genelinde etkisini sürdüren elverişsiz hava koşulları nedeniyle Haliç, Boğaz ve gece hattı vapur seferlerinde iptallere gidildiğini duyurdu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İstanbul Şehir Hatları’ndan fırtına iptali: Çok sayıda vapur seferi durduruldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:56

(İBB) AŞ, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Şehir Hatları’ndan fırtına iptali: Çok sayıda vapur seferi durduruldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerini iptal etti.
Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Haliç hatları seferleri ve Uzun Boğaz Turu'nda seferler yapılamayacak.
Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00'den sonraki seferler iptal edildi.
Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30'dan sonraki seferler iptal edildi.
Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55'ten sonraki seferler iptal edildi.
Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40'tan sonraki seferler iptal edildi.
Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferler iptal edildi.
Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferleri de iptal edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Şehir Hatları’ndan fırtına iptali: Çok sayıda vapur seferi durduruldu

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle -, Beşiktaş-Haliç, -Haliç hatları seferleri ve Uzun Boğaz Turu'nda seferler yapılamayacak.

İstanbul Şehir Hatları’ndan fırtına iptali: Çok sayıda vapur seferi durduruldu

Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00'den sonra, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30'dan sonra, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55'ten sonra, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40'tan sonra, Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferler ile Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferleri de iptal edildi.

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#Kadıköy
#Üsküdar
#haliç
#Şehir Hatları
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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