İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Şehir Hatları’ndan fırtına iptali: Çok sayıda vapur seferi durduruldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerini iptal etti. Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Haliç hatları seferleri ve Uzun Boğaz Turu'nda seferler yapılamayacak. Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00'den sonraki seferler iptal edildi. Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30'dan sonraki seferler iptal edildi. Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55'ten sonraki seferler iptal edildi. Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40'tan sonraki seferler iptal edildi. Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferler iptal edildi. Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferleri de iptal edildi.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Haliç hatları seferleri ve Uzun Boğaz Turu'nda seferler yapılamayacak.

Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00'den sonra, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30'dan sonra, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55'ten sonra, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40'tan sonra, Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferler ile Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferleri de iptal edildi.