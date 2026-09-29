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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 00:56
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 01:02

Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Marmara'da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Kötü hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi iptal edildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 00:56
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 01:02

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Hafta sonu yurdun batısından başlayan yağış ve şiddetli rüzgar, yeni haftada da etkisini sürdürecek.

HABERİN ÖZETİ

Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası ile Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı.
Hafta sonu yurdun batısından başlayan yağış ve şiddetli rüzgarın yeni haftada da etkisini sürdüreceği belirtildi.
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) toplam 8 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

'ndeki olumsuz hava koşulları deniz yolu ulaşımını da vurdu. Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

8 BUDO SEFERİ İPTAL

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

  • Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),
  • 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
  • 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş),
  • 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
  • 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
  • 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi.
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