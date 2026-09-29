Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Hafta sonu yurdun batısından başlayan yağış ve şiddetli rüzgar, yeni haftada da etkisini sürdürecek.

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HABERİN ÖZETİ Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO'nun 8 seferi iptal edildi Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası ile Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Hafta sonu yurdun batısından başlayan yağış ve şiddetli rüzgarın yeni haftada da etkisini sürdüreceği belirtildi. Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) toplam 8 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz yolu ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

8 BUDO SEFERİ İPTAL

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle: