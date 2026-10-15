Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi

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Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilde sağanak sonrası oluşan sel, yolları adeta göle dönüştürdü. Araçlar yollarda mahsur kaldı, trafik kilitlendi.
Sağanak ve fırtına deniz ulaşımını da vurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek 12 seferi şiddetli sağanak ve fırtına sebebiyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Ekipler, muhtemel sel, su baskını ve taşkınlara karşı bin 126 personel ve 439 araçla sahada hazır bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AKOM'da gelişmeleri yakından takip etti. Biba, BUSKİ ve İtfaiye personeliyle görev yerlerinde bir araya gelerek hazırlıklar hakkında bilgi aldı.
Yaz boyunca altyapı ağına güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi beklenen yağışlara karşı belirlenen müdahale ihtiyacı tespit edilen bölgelerde gece boyunca kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin hummalı çalışmasıyla yağışlar öncesi şehir genelinde altyapı ağı güvenli hale getirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, su ve kanalizasyonla ilgili ihbarlar için BUSKİ Alo 185, diğer talepler için 444 16 00 ve Alo 153 hatlarını vatandaşların erişimine açık tutuyor. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım istenebiliyor.