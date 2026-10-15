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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 02:33
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 02:47

Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde gün boyu bastıran şiddetli sağanak birçok ilde sele dönüştü. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle teyakkuza geçilen Bursa'da birçok BUDO seferi iptal edildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 02:33
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 02:47

'nde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilde sağanak sonrası oluşan sel, yolları adeta göle dönüştürdü. Araçlar yollarda mahsur kaldı, trafik kilitlendi.

HABERİN ÖZETİ

Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına kara ve deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Birçok ilde oluşan sel yolları göle dönüştürürken araçlar mahsur kaldı ve trafik kilitlendi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan 12 seferi fırtına ve sağanak nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen deniz otobüsü seferleri Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Sağanak ve fırtına deniz ulaşımını da vurdu.

Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi

12 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri'nin () 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek 12 seferi şiddetli sağanak ve fırtına sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

  • Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
  • 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
  • 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
  • 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),
  • 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
  • 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
  • 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
  • 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya).
Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi

BURSA'DA YAĞMUR TEYAKKUZU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Ekipler, muhtemel sel, su baskını ve taşkınlara karşı bin 126 personel ve 439 araçla sahada hazır bulundu.

Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AKOM'da gelişmeleri yakından takip etti. Biba, BUSKİ ve İtfaiye personeliyle görev yerlerinde bir araya gelerek hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi

EKİPLERDEN KANALİZASYON TEMİZLİĞİ

Yaz boyunca altyapı ağına güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi beklenen yağışlara karşı belirlenen müdahale ihtiyacı tespit edilen bölgelerde gece boyunca kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin hummalı çalışmasıyla yağışlar öncesi şehir genelinde altyapı ağı güvenli hale getirildi.

Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi

İHBAR HATLARI 7-24 AÇIK

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su ve kanalizasyonla ilgili ihbarlar için BUSKİ Alo 185, diğer talepler için 444 16 00 ve Alo 153 hatlarını vatandaşların erişimine açık tutuyor. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım istenebiliyor.

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#marmara bölgesi
#budo
#deniz ulaşımı
#Bursa Mudanya
#İstanbul Kabataş
#Gündem
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