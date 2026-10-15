Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilde sağanak sonrası oluşan sel, yolları adeta göle dönüştürdü. Araçlar yollarda mahsur kaldı, trafik kilitlendi.

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HABERİN ÖZETİ Deniz ulaşımına hava engeli: Birçok BUDO seferi iptal edildi Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına kara ve deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Birçok ilde oluşan sel yolları göle dönüştürürken araçlar mahsur kaldı ve trafik kilitlendi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan 12 seferi fırtına ve sağanak nedeniyle iptal edildi. İptal edilen deniz otobüsü seferleri Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

Sağanak ve fırtına deniz ulaşımını da vurdu.

12 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek 12 seferi şiddetli sağanak ve fırtına sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya).

BURSA'DA YAĞMUR TEYAKKUZU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Ekipler, muhtemel sel, su baskını ve taşkınlara karşı bin 126 personel ve 439 araçla sahada hazır bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AKOM'da gelişmeleri yakından takip etti. Biba, BUSKİ ve İtfaiye personeliyle görev yerlerinde bir araya gelerek hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

EKİPLERDEN KANALİZASYON TEMİZLİĞİ

Yaz boyunca altyapı ağına güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi beklenen yağışlara karşı belirlenen müdahale ihtiyacı tespit edilen bölgelerde gece boyunca kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin hummalı çalışmasıyla yağışlar öncesi şehir genelinde altyapı ağı güvenli hale getirildi.

İHBAR HATLARI 7-24 AÇIK

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su ve kanalizasyonla ilgili ihbarlar için BUSKİ Alo 185, diğer talepler için 444 16 00 ve Alo 153 hatlarını vatandaşların erişimine açık tutuyor. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım istenebiliyor.