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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 23:15

İstanbul'un ardından Yalova ve Kocaeli'de de eğitime fırtına engeli: İl genelinde okullar 1 gün tatil

Yalova ve Kocaeli'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. İki ilin valiliği 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamudaki hamile ve engelli personele idari izin verilirken, motosiklet ve scooter kullanımı da yasaklandı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İstanbul'un ardından Yalova ve Kocaeli'de de eğitime fırtına engeli: İl genelinde okullar 1 gün tatil
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 23:15

Armutlu ilçesinde etkili olan yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede iş makineleriyle çalışma yürütülürken, yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'un ardından Yalova ve Kocaeli'de de eğitime fırtına engeli: İl genelinde okullar 1 gün tatil

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Yalova Valiliği, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verdi ve bazı araçlara yasak getirdi.
Armutlu ilçesinde etkili olan yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve bazı yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.
Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

YALOVA VALİLİĞİNDEN İL GENELİNDE OKUL TATİLİ KARARI

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İstanbul'un ardından Yalova ve Kocaeli'de de eğitime fırtına engeli: İl genelinde okullar 1 gün tatil

MOTORLU ARAÇLARA YASAK

Öte yandan motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi. Valilik, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de mesaisi zorunlu olanlar hariç 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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