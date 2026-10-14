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Eğitim
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:42
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:42

İstanbul’da bazı üniversitelerden sağanak kararı: Çok sayıda üniversite 15 Ekim’de dersleri tatil etti

İstanbul genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle kentteki çok sayıda üniversitede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Marmara, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi dâhil birçok kurum kararlarını duyurdu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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İstanbul’da bazı üniversitelerden sağanak kararı: Çok sayıda üniversite 15 Ekim’de dersleri tatil etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:42
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:42

'da bazı üniversiteler, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OKUR'DAN AÇIKLAMA

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

İstanbul’da bazı üniversitelerden sağanak kararı: Çok sayıda üniversite 15 Ekim’de dersleri tatil etti

KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERDE DERSLERE 1 GÜN ARA VERİLDİ

, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Türk-Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından, 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı.

Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitimlerin bir gün süreyle çevrim içi verileceğini kaydetti.

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#İstanbul
#istanbul üniversitesi
#Marmara Üniversitesi
#Türk Alman Üniversitesi
#Mehmet Emin Okur
#Eğitim
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