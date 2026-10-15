İstanbul'da yaşayanlar bugün kenti vuran sağanak yağışın şiddetlenmesiyle sele dönen yollarda adeta kabusu yaşadı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da sele dönen sağanakta suya düşen vatandaş akıntıya kapılmamak için yüzdü İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sele ve su baskınlarına neden olarak kent hayatını olumsuz etkiledi ve bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogram yağmur düştü. Fatih Balat'ta su birikintisine basıp elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Kent genelinde resmi ve özel tüm okullarda eğitime 15 Ekim Perşembe itibarıyla 1 gün ara verildi. Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılan ve yüzerek mücadele eden bir kişi kurtarıldı.

Trafik, eğitim ve yayaların yürüyüşüyle birlikte tüm kent hayatı, aşırı yağıştan olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogram yağmur düştü.

BALAT'TA SU BİRİKİNTİSİNE BASAN ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.

1 can kaybının olduğu kentte ekipler alarma geçerken İstanbul Valisi Davut Gül, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısı yaptı. Kentte 15 Ekim Perşembe itibarıyla resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

SUYA DÜŞÜNCE YÜZEREK MÜCADELE ETTİ

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde de göle dönen yollarda akıntı, araçları sürüklerken dengesini kaybeden bir kişi, suya düştü.

Akıntıya kapılmamak için yüzen vatandaş, o sırada çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tedirgin eden görüntülerdeki kişinin kurtarıldığı öğrenildi.