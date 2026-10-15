İstanbul'da sele dönen sağanakta suya düşen vatandaş akıntıya kapılmamak için yüzdü

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İstanbul
İstanbul'da yaşayanlar bugün kenti vuran sağanak yağışın şiddetlenmesiyle sele dönen yollarda adeta kabusu yaşadı.
Trafik, eğitim ve yayaların yürüyüşüyle birlikte tüm kent hayatı, aşırı yağıştan olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogram yağmur düştü.
Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.
1 can kaybının olduğu kentte ekipler alarma geçerken İstanbul Valisi Davut Gül, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısı yaptı. Kentte 15 Ekim Perşembe itibarıyla resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde de göle dönen yollarda akıntı, araçları sürüklerken dengesini kaybeden bir kişi, suya düştü.
Akıntıya kapılmamak için yüzen vatandaş, o sırada çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tedirgin eden görüntülerdeki kişinin kurtarıldığı öğrenildi.