İstanbul'u etkileyen şiddetli sağanak yağış, kentte yaşayanlara gün boyu zor anlar yaşatırken kentte adeta alarma geçildi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da su birikintisine basan çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle eğitime ara verilip önlemler alınırken, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Fatih Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki M.I., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Valiliği yaşanan can kaybı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Şiddetli yağış nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yağışların gece il genelinde, ertesi gün ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

Eğitime 1 gün aranın verildiği, motosikletlere trafik yasağı getirildiği şehirdeki aşırı yağışta can kaybı yaşandı.

SU BİRİKİNTİSİNE BASTIĞI ANDA AKIMA KAPILDI

Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı olayı duyuran İstanbul Valiliği, soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, yağışla ilgili yeni bir uyarı daha yaptı.

İSTANBUL VALİSİ: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olmasının beklendiğini belirten Vali Gül, yağış sırasında dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Resmî duyuruları takip edin lütfen." ifadelerini kullandı.