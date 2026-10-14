İstanbul'da su birikintisine basan çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

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İstanbul
İstanbul'u etkileyen şiddetli sağanak yağış, kentte yaşayanlara gün boyu zor anlar yaşatırken kentte adeta alarma geçildi.
Eğitime 1 gün aranın verildiği, motosikletlere trafik yasağı getirildiği şehirdeki aşırı yağışta can kaybı yaşandı.
Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı.
Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Acı olayı duyuran İstanbul Valiliği, soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, yağışla ilgili yeni bir uyarı daha yaptı.
Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olmasının beklendiğini belirten Vali Gül, yağış sırasında dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Resmî duyuruları takip edin lütfen." ifadelerini kullandı.