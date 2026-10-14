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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:09

İstanbul Valiliği kenti vuran sağanağın bilançosunu açıkladı: Metrekareye 193 kilo yağış düştü, bin 277 su baskını yaşandı

İstanbul'u vuran şiddetli sağanak yağışın bilançosu İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Valilik, yağışın ilk başından itibaren AFAD bünyesinde kriz masası oluşturulduğunu ve sahada 8 bin personelle müdahalelerin sürdüğünü belirtti. Kentte bin 277 su baskını yaşanırken Beykoz'da metrekareye düşen yağış miktarı 193 kilogramı aştı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:09

, kenti etkisi altına alan şiddetli yağışla ilgili oluşan tabloyu açıkladı. Olumsuz hava durumu nedeniyle ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını belirten Valilik, yağışın yol açtığı olumsuzluklara 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle müdahale edildiğini ve Beykoz Ömerli’de metrekareye 193,84 kilogram yağış düştüğü bilgisini paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Valiliği kenti vuran sağanağın bilançosunu açıkladı: Metrekareye 193 kilo yağış düştü, bin 277 su baskını yaşandı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın bilançosunu ve yürütülen müdahale çalışmalarını açıkladı.
AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturulmuş olup 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle olumsuzluklara müdahale edilmektedir.
AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1.277'si su baskını olmak üzere toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmıştır.
En fazla yağış metrekareye 193,84 kilogram ile Beykoz Ömerli'de kaydedilmiştir.
Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmazken, havalimanlarında pistlerin açık olduğu ve iptal sefer bulunmadığı belirtilmiştir.
Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personel, idari izin kararının kapsamı dışında tutulmuştur.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği kenti vuran sağanağın bilançosunu açıkladı: Metrekareye 193 kilo yağış düştü, bin 277 su baskını yaşandı

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

" genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. ’nün verilerine paralel olarak sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kriz masası oluşturulmuştur. 

İstanbul Valiliği kenti vuran sağanağın bilançosunu açıkladı: Metrekareye 193 kilo yağış düştü, bin 277 su baskını yaşandı

2 BİN 518 İHBAR ULAŞTI

İstanbul’da yağış nedeniyle saat 20.00 itibariyle;

- ⁠Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’ta yer alan AFAD, , İlçe Belediyeleri başta olmak üzere tüm kurumlar 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinası ile sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale etmektedir. 

İstanbul Valiliği kenti vuran sağanağın bilançosunu açıkladı: Metrekareye 193 kilo yağış düştü, bin 277 su baskını yaşandı

- ⁠14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00–20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 2.518 ihbar ulaşmış olup ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. İhbar ve olaylara ilişkin kayıtlarda;

- 1.277 su baskını,

- 15 heyelan,

- 47 mahsur kalma,

- 13 ağaç devrilmesi,

- 2 çatı uçması,

- 76 araç, 

- 808 konut,

- 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır.

İstanbul Valiliği kenti vuran sağanağın bilançosunu açıkladı: Metrekareye 193 kilo yağış düştü, bin 277 su baskını yaşandı

- Yağışlarda; 
Beykoz-Ömerli 193,84 kg/m2, Sarıyer-İTÜ Maslak 124,72 kg/m2, Çatalca 75,2 kg/m2, Arnavutköy 125,9 kg/m2, Kartal 14,3 kg/m2, Bakırköy 6,8 kg/m2 yağış kaydedilmiştir.

- Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmamaktadır.

- Havalimanlarında; Pistler açık olup iptal sefer bulunmamaktadır.

- Ekiplerimizin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

İstanbul Valiliği kenti vuran sağanağın bilançosunu açıkladı: Metrekareye 193 kilo yağış düştü, bin 277 su baskını yaşandı

- Öte yandan, ilimizde çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personeli de idari izin kararının kapsamı dışında tutulmuştur."


 

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#meteoroloji genel müdürlüğü
#İstanbul Valiliği
#Gündem
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