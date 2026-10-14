İstanbul’da sağanak faciası: Sel İETT otobüsünü sürükledi, yolcular otobüsün çatısına çıktı

İstanbul’da akşam saat 19.00 sıralarında aniden bastıran ve şiddetini artıran sağanak yağış, kenti adeta felç etti. Yolların göle döndüğü Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde meydana gelen sel nedeniyle, yolcu taşıyan bir İETT otobüsü ve çevredeki araçlar sulara kapılarak sürüklendi. Sürüklenen otobüste mahsur kalan vatandaşlar büyük panik yaşarken, çareyi araçların ve otobüsün çatısına çıkarak kurtarılmayı beklemekte buldu. O dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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