Bursa'da kazanın ardından ortalık karıştı: Kaputa çıkan sürücü "Aç köpekler" deyip çaya davet etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde ilerleyen bir otomobil aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Aracın tamponu çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak yola savruldu. Bu esnada tampondan kaçmaya çalışan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazanın ardından aracın sürücüsü, otomobilinden inerek refüje çıktı ve çevredekilere, "Kahvem var, lokantam var. Çay içmek isteyen varsa gelsin, çay söyleyeyim. Aç köpekler" diye seslendi sonra da aracının kaputuna çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan şahısları sakinleştirmek için uzun süre uğraşırken, trafik kazasının ardından yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı.