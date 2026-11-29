Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinde uyarıda bulunduğu Balkanlar'dan gelen soğuk hava ülkeye giriş yaptı ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kırklareli'nde sabaha karşı başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

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HABERİN ÖZETİ Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı: Kısa sürede etkili oldu, her yer beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kırklareli'nde kar yağışı sabaha karşı başlayıp ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı çevresinde kar yağışı tipiye dönüştü, görüş mesafesi düştü. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kırklareli'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü ve kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı çevresinde tipiye dönüştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

EKİPLER SAHAYA İNDİ

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Kırklareli'nde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A DA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne ve Kırklareli'nin yanı sıra Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerini kapsayan uyarıda, yağışların yer yer metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği belirtildi.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/2126882184921219106

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.