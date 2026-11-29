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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinde uyarıda bulunduğu Balkanlar'dan gelen soğuk hava ülkeye giriş yaptı ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kırklareli'nde sabaha karşı başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı çevresinde tipiye dönüştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Kırklareli'nde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne ve Kırklareli'nin yanı sıra Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.
İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerini kapsayan uyarıda, yağışların yer yer metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği belirtildi.
https://x.com/meteoroloji_twi/status/2126882184921219106
Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.