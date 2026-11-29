Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının pazartesi günü itibarıyla İstanbul'u tam anlamıyla etkisi altına alacağını belirten CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını kaydetti:

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HABERİN ÖZETİ Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi! "Soğuklar 1 haftayı geçecek, karla karışık yağmur ve kar geliyor" CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve bazı bölgelerde kar yağışı beklendiğini belirtti. Pazartesi ve salı günleri İstanbul'da hava sıcaklığı 9-8 dereceye düşecek. Ankara'da gündüz sıcaklıkları 4-5 dereceye, gece ise sıfırın altına inecek. Kar yağışı pazar gecesi ve pazartesi Trakya'dan başlayarak Çatalca'ya kadar ulaşacak, ancak İstanbul merkezde kar beklenmiyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Ege'nin bazı bölgelerinde kar yağışı öngörülüyor. İstanbul'a karla karışık yağmur veya yükseklerde kar yağışı ihtimali 7-8 Aralık gibi öngörülüyor.

"Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir dereceye düşüyor. Bugün 17 olan İstanbul'daki hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü 9-8 dereceye kadar düşecek. Aynı şekilde Ankara'da gündüz sıcaklıkları 4-5 dereceye, gece sıcaklıkları da sıfırın altına kadar da inecek. Bu düşüşle birlikte tabii ki kar yağışı da meydana gelecek."

"KAR YAĞIŞI ÇATALCA'YA, İSTANBUL'UN KAPISINA KADAR GELİYOR"

Bu sistemde İstanbul merkezde kar görülmeyeceğini, yağışın şehrin sınırına kadar dayanacağını ifade eden Şen, kar yağışının etkili olacağı bölgeleri şöyle sıraladı:

"Kar yağışı özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü Trakya'dan başlayacak. Çatalca'ya kadar geliyor. İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Bu sefer İstanbul'da görmeyeceğiz. Çünkü İstanbul'da sıcaklık 8 derecenin altına düşmüyor. Kar yağışı olması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Büyük şehirlerde kar yağışı artık zayıf."

İç Anadolu’nun tamamında kar yağışı var. Salı günü, çarşamba günü, perşembe günleri de hatta cumaya da sarkacak. İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimleri, Ege Bölgesi. Bursa, Sakarya, Düzce ve Trakya'da kar yağışı var. İstanbul'da yok, İzmir'de yok, Antalya'da yok tabii ki. Doğu Anadolu'daki kar yükseklikleri yarım metreyi de geçebilir. Özellikle İç Anadolu'daki kar gene yer seviyesinde yerde tutacak miktarda kar olabilir."

İSTANBUL İÇİN 7-8 ARALIK TARİHİNİ İŞARET ETTİ

"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu da cevaplayan Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan sonraki haftanın başlangıcına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Ayın 7-8'i gibi ki önümüzde daha bir, bunun için nereden baksan bir 9-10 gün var. 7-8 gibi İstanbul'da karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülebilir. Ama dediğim gibi daha bir 10 günlük süre var. Dolayısıyla değişebilir. Ama şu andaki görünüm o şekilde. Yani 7-8, yani bu önümüzdeki hafta değil, öbür haftanın başlangıcında öyle bir ihtimalde var."