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İstanbul
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından haftaya başlarken altın ve gümüş başta olmak üzere piyasalara dair kritik uyarılarda bulundu. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, 9 Aralık Fed kararına kadar ons altında 3.750 doları kırmızı çizgi olarak işaret ederken 3.500–3.750 dolar bandını ve gram altında 6.000–6.250 lira aralığını izlediğini söyledi.
İşte Memiş'in analizlerinden kritik bilgi ve değerlendirmeler...
Piyasalarda haftanın ilk işlem günü öncesinde altın ve gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanmalar yakından takip edilirken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kendi YouTube kanalında yeni değerlendirmelerde bulundu. Kişisel görüşlerini aktardığını ve yatırım tavsiyesi vermediğini belirten Memiş, merkez bankası hamlelerinden kritik teknik seviyelere kadar öne çıkan başlıkları paylaştı.
Küresel piyasalardaki satış dalgasının ve merkez bankası rezervlerindeki değişimlerin arka planına değinen İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirenler, savaşı bilerek ve isteyerek uzamasını isteyenler merkez bankalarının rezervlerini eritiyor, elini zayıflatıyor, şirketleri iflas ettiriyor. Sıra yatırımcılara geldi; artık yatırımcıların da elindeki bütün varlıkları ucuzdan toplamak suretiyle büyük resetlemeye hızlı bir şekilde koşmaya devam ediyorlar."
Borsa İstanbul ve Bitcoin tarafındaki teknik seviyeleri de paylaşan Memiş, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10.977 puan seviyesinden haftayı tamamladı. Kısa vadede 10.800–11.800 puan aralığını teknik olarak takip ediyorum; yukarıda 11.300, 11.450 ve devamında 11.800 puan seviyesine kadar tepki yükselişlerinin devam etme ihtimali güçlü."
"Bitcoin tarafında da 60.000 dolar sınırı görüldü; buradan tekrar rahat nefes almak için 63.000 dolar seviyesinin teknik olarak yukarı yönlü kırılması lazım. Belirsizlik ve türbülans devam ettiği için 58.000–63.000 dolar aralığını teknik olarak takip ediyor olacağım."
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 210 milyar dolarlık brüt rezervleri 13 Kasım itibarıyla 159 milyar dolara geriledi. Burada 51 milyar dolarlık bir erime olduğunu gözlemliyoruz; ancak bu 51 milyar dolarlık rezervin 32 milyar doları altından gelen düşüşten kaynaklandı."
Ons altın ve gram altın tarafında takip ettiği bant aralıkları ile Fed kararına ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş, şunları söyledi:
"Geçen hafta 3.430 dolar seviyesini gören ons altın haftayı 3.654 dolar seviyesinden tamamladı. Kritik direnç seviyem 3.750 dolar. Amerika Merkez Bankası Fed'in 9 Aralık tarihinde bir faiz kararı var; o yüzden dipler görüldü, artık düşüş bitti diyemiyorum, buradaki manipülasyon fiyatlaması devam ediyor. Teknik olarak 3.500–3.750 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim; Fed'den sonra 3.750 dolar yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 3.880 dolar seviyesi var."
"Kapalıçarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 6.090 liradan bozulurken 6.115 liradan satılıyor. Aynı ons altında gördüğümüz geniş bant aralığındaki dalgalanmayı burada da görmeye devam ediyoruz; 6.000–6.250 lira aralığını teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğim."
Gümüşteki sert fiyat hareketlerinin altın-gümüş rasyosuyla ilişkisini anlatan Memiş, şu değerlendirmede bulundu:
"Gümüş çift etkenli bir enstrüman. Normal emtia fiyatlarında satış yaşanınca hepsinde yaşanıyor ama altın-gümüş rasyosu aşağı yönlü sert gerilerse gümüş o günün değerinde iki kat yükseliyor; altın-gümüş rasyosu yükseliyorsa bu sefer gümüş iki kat değer kaybediyor. Bu yüzden altın-gümüş rasyosundaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor."
Döviz kurları, 2027 yılı beklentileri ve paranın yeni çerçevesine ilişkin görüşlerini aktaran Memiş, ifadelerini şöyle sürdürdü:
"Dolar kurunu hiçbir zaman bir yatırım aracı olarak görmüyoruz; ticari amaçla kullanıyoruz, ithalat ve ihracat yapıyoruz, gözümüzün gördüğü her şey dolar endeksli ama kesinlikle döviz bir yatırım aracı değildir, dolara yatırım yapan her zaman zarar eder. Bu yıl için 52 lira öngörüm vardı; 2027 yılında dolar/TL'de 63–64 lira seviyesini bekliyorum ancak bir devalüasyon beklemiyorum, bir makas değişikliği ve yol haritası değişikliği var."
"2027 yılında bütün yatırım araçlarının fiyatına değil, hikayesine odaklanacağımız bir süreç bizi bekliyor. 2027 yılı dünyada para piyasalarında paranın hikayesinin yeniden yazıldığı bir dönem olacak; elindeki varlıkları çeşitlendiren ve uzun vadeli planlama yapanların durumu daha kolay olacak."
"TCMB'NİN ALTIN ALIMINI DURDURMASI İŞÇİLİK FARKLARINI GERİ ÇEKTİ"
İç piyasadaki altın talebi, fiziki kıtlık ve işçilik maliyetlerindeki değişime dikkat çeken Memiş, Merkez Bankası adımını şöyle değerlendirdi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geride bıraktığımız haftada iç piyasalarda altın alımını durduğunu açıkladı. İyi bir karar. Geçen hafta cuma günü ons altın tarafında 3.430 dolar seviyesine kadar bir çöküş yaşanınca gram altında 6.000 lira seviyesinin altından sarkmıştı; yoğun bir şekilde talep oluştu, arz yetişemedi ve 3-4 gün bu altın kıtlığı devam etti. 1 kilogram külçe altın tarafında 5.000 dolara kadar artan işçilik farkları, Merkez Bankası'nın alımları durdurma açıklamasından sonra 3.000 dolara kadar geriledi; piyasada altın bol olacağı için bu işçilik farklarının daha da kapandığını görebiliriz."