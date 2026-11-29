"9 ARALIK FED KARARINA KADAR KIRMIZI ÇİZGİM 3.750 DOLAR"

Ons altın ve gram altın tarafında takip ettiği bant aralıkları ile Fed kararına ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş, şunları söyledi:

"Geçen hafta 3.430 dolar seviyesini gören ons altın haftayı 3.654 dolar seviyesinden tamamladı. Kritik direnç seviyem 3.750 dolar. Amerika Merkez Bankası Fed'in 9 Aralık tarihinde bir faiz kararı var; o yüzden dipler görüldü, artık düşüş bitti diyemiyorum, buradaki manipülasyon fiyatlaması devam ediyor. Teknik olarak 3.500–3.750 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim; Fed'den sonra 3.750 dolar yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 3.880 dolar seviyesi var."

"Kapalıçarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 6.090 liradan bozulurken 6.115 liradan satılıyor. Aynı ons altında gördüğümüz geniş bant aralığındaki dalgalanmayı burada da görmeye devam ediyoruz; 6.000–6.250 lira aralığını teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğim."