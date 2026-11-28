Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ünlü bir yabancı firmaya üretim yapan KYR&TABU Tekstil firmasının patronunun, işçilere yönelik ırkçı ve aşağılayıcı ifadeler kullanması ve paralarını 5 yıl sonra ödeyeceğine dair tehditleri üzerine harekete geçildi.

KYR&TABU TEKSTİL İŞVERENİNİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bakanlık müfettiş görevlendirdiğini bildirerek, "Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi çalışma hayatının temel ilkelerindendir. İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil işvereni tarafından yayınlanan videoda, çalışanlara yönelik ırkçı, galiz ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığının kamuoyuna yansıdığı belirtildi.

Ayrıca söz konusu videoda işveren tarafından işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediğinin de beyan edildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi çalışma hayatının temel ilkelerindendir. İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez. Söz konusu paylaşım ve ücretlerin ödenmediğine ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme yapmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca konunun yakından takip edildiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."