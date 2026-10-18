Çalışma Bakanlığı’ndan dev yönetmelik taslağı: İş yerlerine kreş ve emzirme odası zorunluluğu geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan annelerin iş hayatına katılımını güçlendirmek ve iş sağlığı güvenliği standartlarını artırmak amacıyla yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Taslağa göre; yaş ve medeni durum ayrımı yapılmaksızın 100 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde emzirme odası kurulması mecburiyeti getirilecek. 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde ise işverenler, çalışanların 0-6 yaş grubundaki çocukları için kreş, gündüz bakımevi veya okul öncesi eğitim kurumu açmakla yükümlü olacak. Çalışan sayısının hesabına, annesi vefat etmiş veya velayeti babada olan erkek çalışanlar da dahil edilecek.

EMZİRME ODALARINDA YENİ DÖNEM: SÜT SAĞIMI VE SAKLAMA İMKANI

Yeni modelle birlikte emzirme odalarının tanımı da genişletiliyor. Emzirme odaları sadece emzirme alanı olarak değil; anne sütü sağımı yapılmasına ve sütün hijyenik şartlar altında saklanmasına imkan tanıyacak donanıma kavuşturulacak.

İş yerinde risk tespit edilmesi halinde gebe veya emziren çalışanın çalışma şartları değiştirilecek. Başka bir işe aktarılan çalışanın ücretinde hiçbir kesinti yapılmayacak.

GEBE ÇALIŞANLAR RİSKLİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILAMAYACAKLAR

Gebe ve emziren kadınların sağlığını korumak adına taslakta yer alan diğer kritik kısıtlamalar ise şunlar:

Gebe çalışanlar ani darbe, sarsıntı ve uzun süreli titreşime maruz kalacakları iş makinelerinde çalıştırılamayacak. 80 desibeli aşan gürültülü ortamlarda bulunmalarına izin verilmeyecek.

Gebe ve emziren çalışanlar yeraltı maden işlerinde, iyonize radyasyon alanlarında ve kurşun türevleri gibi tehlikeli kimyasalların bulunduğu ortamlarda görev yapamayacak.

İşverenler oturarak çalışma imkanı sağlamak, yüksekten düşme risklerini önlemek ve beslenme molaları ile temiz içme suyuna erişimi temin etmekle yükümlü kılınacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ BELLİ OLDU

Taslak düzenlemeye göre, kreş ve gündüz bakımevlerinin yetkilendirilmesine ilişkin hükümler 31 Aralık 2027 tarihinde, diğer tüm sağlık ve çalışma şartı hükümleri ise yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.