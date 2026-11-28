ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kenti yakınları 5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Depremle ilgili veriler ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ ABD'nin California eyaleti açıklarında deprem! Gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi, uçaklar pisti pas geçti ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti yakınlarındaki Manhattan Beach açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle 09.30'da yaklaşık 12 kilometre derinlikte kaydedildi ve ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Los Angeles Uluslararası Havalimanı terminalinde bazı camlar kırıldı ve iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar pisti pas geçti. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, büyük çaplı hasar bildirimi olmadığını belirtirken, itfaiye teşkilatı 106 istasyondan ekipleri sahaya sevk etti. Manhattan Beach idaresi deprem sonrasında tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı. Merkez üssüne yakın mesafedeki Chevron'a ait El Segundo petrol rafinerisinde alev bacalarından duman ve alev yükseldiği görüldü.

Merkezin verilerine göre sarsıntı, yerel saatle 09.30'da Los Angeles yakınlarındaki Manhattan Beach açıklarında kaydedildi. Yaklaşık 12 kilometre derinlikte ölçülen depremin merkez üssünün Manhattan Beach'in yaklaşık 6,4 kilometre güneybatısında olduğu belirtildi.

LOS ANGELES HAVALİMANI'NDA HASAR OLUŞTU

Depremi hissedenlerin bildirimde bulunduğu USGS'ye ait sistem üzerinden 13 binden fazla kişi sarsıntıyı hissettiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Sarsıntı sırasında Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda da maddi hasar meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı terminalindeki bazı camların kırıldığı görüldü.

UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan uçakların uyarılar ve sarsıntı nedeniyle pisti pas geçtiği görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI: İTFAİYE TEŞKİLATI MÜDAHALE DURUMUNDA

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde muhtemel hasarları belirlemek amacıyla Los Angeles İtfaiye Departmanı ekiplerinin harekete geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar büyük çaplı bir hasar bildirimi bulunmuyor. Ancak Los Angeles İtfaiye Teşkilatı, kent genelindeki muhtemel etkileri değerlendirmek üzere müdahale haline geçti" ifadelerini kullandı.

İtfaiye teşkilatının muhtemel hasarları tespit etmek amacıyla kentteki 106 itfaiye istasyonundan ekipleri sahaya sevk ettiği kaydedildi. Manhattan Beach idaresi ise deprem sonrasında tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

PETROL RAFİNERİSİNDEN YOĞUN ALEV VE DUMAN YÜKSELDİ

Depremin ardından merkez üssüne birkaç kilometre mesafedeki Chevron'a ait El Segundo petrol rafinerisinin üzerinde yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yükselen alevler ve siyah duman dikkat çekti.

Alevlerin nedeninin depremle doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmazken, deprem benzeri üretimi etkileyebilecek riskli durumlarda rafinerilerde kontrollü yakma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği biliniyor.

Chevron'un rafineriye ilişkin bilgilendirme dokümanlarında, deprem gibi üretim süreçlerinde kesintiye yol açan durumlarda bazı ekipmanların otomatik olarak devre dışı kaldığı, bu sırada sistemdeki fazla gazın rafinerideki alev bacalarından yakılarak tahliye edildiği belirtiliyor.