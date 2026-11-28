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UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı, iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçakta tek başına eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir. Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."