Galatasaray’da orta saha rotasyonundaki rekabet, genç futbolcuların süre bulmasını zorlaştırırken gözler Lesley Ugochukwu’nun geleceğine çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fransız oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek mevcut durumu ve olası senaryoları değerlendirdiği öğrenildi.

MENAJERLE GÖRÜŞMEDE GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Elde edilen kulis bilgisine göre Galatasaray kurmayları, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun temsilcisiyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ugochukwu’nun takımdaki konumu ve önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritası detaylı şekilde ele alındı.

Daha fazla forma şansı bulmayı hedefleyen genç futbolcunun, mevcut şartların aynı kalması durumunda ocak ayı transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübe veda etmeyi düşündüğü ifade edildi. Ugochukwu’nun düzenli oynayabileceği bir takıma giderek gelişimini sürdürmek istediği kaydedildi.

140 DAKİKALIK SÜRE VE TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Sezon başında Burnley’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Fransız oyuncu, Galatasaray formasıyla bugüne kadar toplam 140 dakika süre alabildi. Sınırlı süre alması, oyuncunun ayrılık ihtimalini güçlendiren en temel etken olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için İngiliz temsilcisi Burnley’e 3.52 milyon euro kiralama bedeli ödediği biliniyor. Ayrıca iki kulüp arasında yapılan anlaşmada 22.5 milyon euro tutarında şarta bağlı satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yönetimin, hem Ugochukwu’nun ayrılık talebine hem de kiralık sözleşmenin şartlarına göre nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu.