Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Bolu'da yaşanan olayın ardından 10 çocuğa ve 3 mesai arkadaşına sağ salim kavuşmanın ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmenin şükrünü yaşadıklarını belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş'tan Bolu'da 10 çocuk ve 3 görevlinin bulunmasıyla ilgili çirkin yakıştırmaya tepki: Önce Allah'a sonra milletimize havale ediyorum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'da yaşanan olayın ardından 10 çocuk ve 3 personele sağ salim ulaşıldığını belirterek konuyla ilgili teftiş başlatıldığını ve kamuoyundaki maksatlı haberlere tepki gösterdiklerini açıkladı. Bolu'da yaşanan olayın ardından 10 çocuk ve 3 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kendilerine gece saat 02.17'de ulaşıldığı bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arama çalışmalarını en başından itibaren yakından takip ettiği aktarıldı. 10 kız çocuğuna eşlik eden 3 personelin erkek olduğu yönündeki iddiaların aksine, şoför dışındaki 2 personelin kadın olduğu ifade edildi. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlık tarafından teftiş başlatıldığı duyuruldu. Bakan Göktaş, çocukların yüzlerinin gösterilmemesi çağrısına hassasiyet gösteren basın mensuplarına ve seferber olan kurumlara teşekkür etti.

"3 ARKADAŞIMIZIN ERKEK OLDUĞUNA YÖNELİK MAKSATLI HABERLERİ ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arama çalışmalarının en başından itibaren süreci yakından takip ettiğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Gece saat 02.17'de kendilerine evlatlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağ salim bulunduğu bilgisini ilettik. Ancak arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz. Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2'si kadındır. Art niyetle kaleme alınan bu haberlerin her şeyden önce büyük bir badire atlatmış çocuklarımıza ve özveriyle çalışan personelimize zarar verdiğinin altını çiziyorum."

"OLAĞAN DIŞI BİR DURUM GİBİ YANSITILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkanlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum. Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkanlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasi istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum."