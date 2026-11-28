Kocaeli’den gezi için Bolu’ya gelen 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin minibüse ulaşarak çocukları ve görevlileri araçtan çıkardığı anlar yer aldı.

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HABERİN ÖZETİ Bolu'da 10 kız çocuğunun kurtarıldığı anlar ortaya çıktı: "Allah razı olsun" sözleriyle seslendi Kocaeli'den gezi için Bolu'ya gelen 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kocaeli'den gezi için Bolu'ya gelen 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanarak mahsur kaldı. Olay, Düzce'nin Yığılca ilçesinde gerçekleşti. Ekipler, minibüsün bulunduğu noktaya ulaşarak çocukları ve görevlileri araçtan çıkardı. Kurtarma sırasında çocuklardan biri ekiplere, "Allah razı olsun" dedi. Minibüste bulunan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

10 KIZ ÇOCUĞUNUN KURTARILDIĞI AN ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’den gezi için Bolu’ya gelen kafile, dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanan minibüste mahsur kaldı. Düzce’nin Yığılca ilçesinde olduğu belirtilen minibüste bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, ekiplerin hızla minibüsün bulunduğu noktaya ulaştığı ve araçta mahsur kalan çocuklarla görevlileri tahliye ettiği görüldü. Kurtarma sırasında çocuklardan birinin ekiplere, "Allah razı olsun" dediği duyuldu. Minibüste bulunan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.