Bolu’da gezi dönüşünde araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan ve arama kurtarma ekiplerince sağ salim ulaşılan 10 kız çocuğu Kocaeli’ye getirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çocukları kaldıkları kurumda ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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HABERİN ÖZETİ Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu Kocaeli'ye döndü Bolu'da gezi dönüşünde çamura saplanan araçta mahsur kalan 10 kız çocuğu Kocaeli'ye getirilerek Vali tarafından ziyaret edildi. Bolu'da gezi dönüşünde araçları çamura saplanan 10 kız çocuğu mahsur kaldı. Arama kurtarma ekiplerince sağ salim ulaşılan çocuklar Kocaeli'ye getirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çocukları Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde ziyaret etti. Vali Aktaş, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali'nin eşi Songül Aktaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan da bulundu. Mağdur olan çocukların yaş aralığı 14-17 olarak belirtildi.

ÖĞRENCİLERE "GEÇMİŞ OLSUN" ZİYARETİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, mahsur kalan öğrencileri Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan’ın eşlik ettiği ziyarette; arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sağ salim ulaşılan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile bir araya gelen Vali Aktaş, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Aktaş, çocukların sağlık durumları ve süreç hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.