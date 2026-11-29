Kurye dehşeti kamerada: Sipariş götürdüğü kadını yumruklayıp bayılttı

Antalya'da bir kadının yaşadığı dehşet güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir uygulama üzerinden verdiği sipariş veren kadın, kuryenin yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan kadının burnu ve dişinin kırıldığı, ayrıca kafasını yere çarpması nedeniyle yaralandığı öğrenildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede infiale neden oldu. Kullanıcılar saldırıyı gerçekleştiren şahsın bulunarak gerekli cezayı almasını istedi.

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