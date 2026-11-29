"Ayrılamam" dedi, trafik cezasından ayrılamadı! Eskişehir'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye polisten tarihi ayar

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, otomobilinde yüksek sesle İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını çalarak çevreye rahatsızlık veren bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti. Aracın yanına yaklaşan trafik polisi, sürücüyü uyararak, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek" ifadelerini kullandı ve sürücü hakkında işlem yaptı.