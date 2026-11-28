Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Karaman’da hizmete giren ev araç gereçleri mağaza açılışa özel kampanya düzenleneceğini duyurdu. “Ne alırsan 125” ilanlarını gören vatandaşlar, sabahın ilk saatleri itibariyle mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla mağazaya girmek için hücum eden vatandaşlardan bazıları demir bariyerin üzerinden atlarken, kısa süreli izdiham oluştu.