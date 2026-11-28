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İstanbul
Hatay’ın Antakya ilçesinde maskeli 2 şahıs, derenin içinden geçerek inşaat şantiyesine girerek malzemelerin bulunduğu deponun arka kısmına ulaştı. Sacdan yapılan deponun bir bölümünü keserek içeri giren şüpheliler, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki inşaat malzemelerini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayının emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından ekipler yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayla 2 şüpheliyi yakaladılar.