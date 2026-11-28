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İstanbul
Altın fiyatlarında dalgalı seyir hafta sonunda da sürüyor. Düşüş baskısı altındaki altın cuma günü yükselişle başladığı günü kayıpla kapattı. İşte 28 Kasım Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 5.965,872 ₺
Gram Altın Satış: 5.964,819 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.884,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.177,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.769,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.354,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 38.937,39 ₺
Tam Altın Satış: 39.708,73 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.541,00 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.617,00 ₺