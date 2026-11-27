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İstanbul
UEFA Avrupa Ligi’nde Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan ve polis müdahalesi nedeniyle 40 dakika duran Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşması sonrası soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş kafilesi zorlu yolculukla İstanbul'a geldi. Beşiktaş Kulübünden soruşturma başlatan UEFA'ya kanıtların sunulduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı ise Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisinin bugün bakanlığa çağrıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları:
"Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır. Beşiktaş’ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."