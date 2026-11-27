UEFA Avrupa Ligi’nde Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan ve polis müdahalesi nedeniyle 40 dakika duran Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşması sonrası soruşturma başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ Batum'daki Beşiktaş maçı olayları sonrası diplomatik hamle: Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da oynadığı ve polis müdahalesiyle duran maç sonrası UEFA soruşturma başlattı ve Türkiye, Gürcistan Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maç polis müdahalesi nedeniyle 40 dakika durdu. Maç sonrası UEFA soruşturma başlattı ve Beşiktaş Kulübü UEFA'ya kanıt sundu. Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Bakanlık, Gürcistan'a yaşanan vahim olaylara tepkisini iletti ve çeşitli kanıtlar paylaştı. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve sorumlular hakkında hukuki işlemler yapılması talep edildi.

GÜRCİSTAN BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Beşiktaş kafilesi zorlu yolculukla İstanbul'a geldi. Beşiktaş Kulübünden soruşturma başlatan UEFA'ya kanıtların sunulduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı ise Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisinin bugün bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları:

"Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır. Beşiktaş’ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."