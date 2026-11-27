ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının sürdüğü Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yükseliyor. CENTCOM, dün İran'ın Bender Abbas kentinden ayrılan ve yapılan tüm uyarılara rağmen söz konusu ablukayı aşmaya çalıştığı belirtilen Palau bayraklı "Pacific Archer" adlı yük gemisine Umman Körfezi'nde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

CENTCOM: "PACIFIC ARCHER" GEMİSİ HAREKETSİZ BIRAKILDI

Saldırının, ABD ordusuna ait bir savaş uçağından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatla gerçekleştirildiği belirtildi. Geminin kıç bölümünü hedef alan saldırı sonucunda hareketsiz kaldığı, sivil mürettebatın ise zarar görmediği aktarıldı. CENTCOM, saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

https://x.com/CENTCOM/status/2126359352869065046

ABLUKA BİLANÇOSU: 158 GEMİNİN ROTASI DEĞİŞTİ, 6 GEMİ DEVRE DIŞI

Açıklamada, ABD ordusunun deniz ablukasını sıkı şekilde uygulamaya devam ettiği belirtilerek, kurallara uyan 158 ticari geminin rotasının değiştirildiği, ablukaya karşı gelen 6 geminin ise hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı belirtildi. CENTCOM, Umman Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda faaliyet gösteren tüm denizcilere, ABD güçleri tarafından yapılan abluka uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

MECİD MUSEVİ'DEN ABD'YE: "EYLEMİMİZİ BEKLESİN"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukasına ilişkin açıklamada bulundu. Musevi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, havadan ve denizden karşılık verileceğini belirtti.

İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.

Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.