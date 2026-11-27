Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İYİ Partili Erhan Usta arasında fon tartışması: Gerçek dışı bir şey tekrarlanarak gerçek olmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmeleri sürerken İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında fon krizine ilişkin bir tartışma yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Mehmet Muş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2027 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı ve Mehmet Şimşek'in ikazına rağmen fon vurgununun devam ettiğini öne sürdü. Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 5. Finans Zirvesi'nde fonlarla ilgili bir sorun olmadığı yönünde açıklama yaptığını belirterek Yılmaz'ı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Usta'nın sözlerine tepki göstererek bahsettiği şeyin açık ve net olduğunu ve orada teknik bir düzenleme bağlamında konuştuğunu ifade etti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyon toplantısında söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaşanan fon krizine yönelik eleştirilerde bulunarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı da eleştirdiği bir konuşma yaptı.

"FONLARLA İLGİLİ SORUN OLMADIĞINA İLİŞKİN KONUŞMANIZ VAR"

Usta, sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "2025 yılının şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı manipülasyona ilişkin SPK'ya bir yazı yazıyor. Sonra Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025'te ‘Manipülasyon var' diye bir konuşma yapıyor. Fakat bundan sonra hala bu vurgun artarak devam ediyor. Hem Başsavcılığın yazısı hem de konuyla ilgili bakanın ikazı var. Sizin (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz) 5. Finans Zirvesi'nde 11 Aralık 2025'te özü itibarıyla fonlarla ilgili bir sorun olmadığına ilişkin bir konuşmanız var."

"BAHSETTİĞİM AÇIK VE NET, YAZIK"

Usta'nın sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerçek dışı bir şey tekrarlanarak gerçek olmaz. Bahsettiğim şey açık ve net. Yazık. Orada teknik bir düzenleme bağlamında konuşuyorum." sözleriyle cevap verdi.