Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyon toplantısında söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaşanan fon krizine yönelik eleştirilerde bulunarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı da eleştirdiği bir konuşma yaptı.
Usta, sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "2025 yılının şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı manipülasyona ilişkin SPK'ya bir yazı yazıyor. Sonra Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025'te ‘Manipülasyon var' diye bir konuşma yapıyor. Fakat bundan sonra hala bu vurgun artarak devam ediyor. Hem Başsavcılığın yazısı hem de konuyla ilgili bakanın ikazı var. Sizin (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz) 5. Finans Zirvesi'nde 11 Aralık 2025'te özü itibarıyla fonlarla ilgili bir sorun olmadığına ilişkin bir konuşmanız var."
Usta'nın sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerçek dışı bir şey tekrarlanarak gerçek olmaz. Bahsettiğim şey açık ve net. Yazık. Orada teknik bir düzenleme bağlamında konuşuyorum." sözleriyle cevap verdi.