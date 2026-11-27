Borsada yapılan işlemlerdeki spekülasyonun soruşturma konusu olmasıyla başlayan fon soruşturması devam ederken mağdur olan yatırımcılara da ara ödemeler yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İletişim Başkanlığı: Fon ara ödeme süreci tamamlandı Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmaları kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları için ara ödeme süreci tamamlanmıştır. Olağan tasfiye kapsamında 64.506 yatırımcıya toplam 78,4 milyar TL ödeme yapılmış ve 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamı ödenmiştir. Olağanüstü tasfiye kapsamında 415.955 yatırımcıya toplam 121,15 milyar TL ödeme yapılmış ve 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanmıştır. Tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122'sinde, 455.758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar TL ödeme yapılmıştır. Bu ödemeler yapılırken portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ve TMSF bünyesindeki iade hesaplarına aktarılan yaklaşık 47,3 milyar TL üzerindeki varlık kullanılmış, kamu kaynağı kullanılmamıştır. Bugünden itibaren süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecek ve hak sahiplerine payları oranında ödeme yapılmaya devam edilecektir.

Süreçteki son bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Fon Koordinasyon Kurulu'ndaki son verilerin duyurulduğu açıklamada tasfiye edilen fonlarla ilgili ara ödeme aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamının ödendiği bilgisi verilirken "Bugünden itibaren, süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Tasfiye edilen fonlara ait mal varlığının nakde dönüşümü ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarımı ile oluşacak kaynak, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül tarihinden itibaren yaptığı çalışmalar kapsamında; 22/10/2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin aldığı Kurul Kararları doğrultusunda yürütülen ara ödeme süreci 27 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemeler ile tamamlanmıştır.

Bu süre zarfında olağan tasfiye kapsamında 64.506 yatırımcıya 65,8 milyar TL’si nakdi, 12,6 milyar TL’si ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar TL ödeme yapılmıştır. Olağan tasfiye kapsamında 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamı ödenmiştir.

Olağanüstü tasfiye kapsamında 415.955 yatırımcıya 117,55 milyar TL’si nakdi, 3,6 milyar TL’si ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar TL ödeme yapılmıştır. Olağanüstü tasfiye kapsamında 34 fondan 25’inde tüm ödemeler tamamlanmış, 369.837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenmiştir.

Sürecin başından bu yana tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122’sinde, 455.758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar TL ödeme yapılmıştır. Bu ödemeler yapılırken tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile TMSF bünyesinde kurulan iade hesaplarına aktarılan yaklaşık 47,3 milyar TL üzerindeki varlık kullanılmıştır. Süreçte kamu kaynağı kullanılmamıştır.

Bugünden itibaren, süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Tasfiye edilen fonlara ait mal varlığının nakde dönüşümü ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarımı ile oluşacak kaynak, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edilecektir."