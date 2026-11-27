Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gittikçe derinleşen fon soruşturmasındaki kilit şirketlerden birisi olan Altınbaş Holding bünyesindeki Birikim Varlık Yönetim AŞ ile Sümer Faktoring hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
2 şirkete TMSF, kayyum olarak atanırken gelişme Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Yayımlanan açıklamada İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararlarına göre 2 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu belirtildi.
Buna göre, Birikim Varlık Yönetim AŞ yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, yönetim kurulu başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert, yönetim kurulu üyeliklerine ise Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu atandı.
Sümer Faktoring için yönetim kurulu başkanlığında da Nevzat Avunç, başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert getirildi.
Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Şaban Yeni, Hasan Tuna, Çağrı Ünlüsoy, Şaziye Hilal Nalçacıoğlu, Kezban Kök Demirvuran, Ayşe Saygel, Nurcan Akgül Baş, Yıldıray Gökmen, Harun Baran, Neşe Çalışkan, Zeynep Vural, Evrim Apan Ceylan, Abdullah Görhan, Nur Alpullu, Ozan Nazif Kayıhan, Süleyman Engin, Betül Çelik, Dilek Boza, Abdullah Nebioğlu, Ali İnce, Murat Gülkıran, Önder Bayram, Aylin Demir, Cüneyit Kahraman, Hasan Alpaslan Öz, Furkan Çolak ve Serhat Geçinir atandı.