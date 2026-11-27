Gittikçe derinleşen fon soruşturmasındaki kilit şirketlerden birisi olan Altınbaş Holding bünyesindeki Birikim Varlık Yönetim AŞ ile Sümer Faktoring hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Birikim Varlık Yönetim ve Sümer Faktoring'e kayyum atandı Fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding bünyesindeki Birikim Varlık Yönetim AŞ ile Sümer Faktoring'e mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararlarına göre Birikim Varlık Yönetim AŞ ve Sümer Faktoring'e TMSF kayyum olarak atanarak durum KAP'a bildirildi. Fon Kurulu tarafından her iki şirket için yeni yönetim kurulları oluşturuldu. Her iki şirketin de yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert getirildi. Şirketlerin yeni yönetim kurulu üyeliklerine çeşitli isimlerin ataması yapıldı.

2 şirkete TMSF, kayyum olarak atanırken gelişme Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Yayımlanan açıklamada İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararlarına göre 2 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi.

YENİ YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU

Açıklamada, söz konusu karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu belirtildi.

Buna göre, Birikim Varlık Yönetim AŞ yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, yönetim kurulu başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert, yönetim kurulu üyeliklerine ise Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüne­yit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu atandı.

Sümer Faktoring için yönetim kurulu başkanlığında da Nevzat Avunç, başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert getirildi.

Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Şaban Yeni, Hasan Tuna, Çağrı Ünlüsoy, Şaziye Hilal Nalçacıoğlu, Kezban Kök Demirvuran, Ayşe Saygel, Nurcan Akgül Baş, Yıldıray Gökmen, Harun Baran, Neşe Çalışkan, Zeynep Vural, Evrim Apan Ceylan, Abdullah Görhan, Nur Alpullu, Ozan Nazif Kayıhan, Süleyman Engin, Betül Çelik, Dilek Boza, Abdullah Nebioğlu, Ali İnce, Murat Gülkıran, Önder Bayram, Aylin Demir, Cüneyit Kahraman, Hasan Alpaslan Öz, Furkan Çolak ve Serhat Geçinir atandı.