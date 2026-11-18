İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında 5 şirkete daha kayyum atandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding ve ilişkili dört şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding'e kayyum atandı. Kararla 5 şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında, Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding'e kayyum atanmasına karar verildi.

Kararla 5 şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.