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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding'e kayyum atanmasına karar verildi.
Kararla 5 şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.