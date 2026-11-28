UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç ve sonrasında yaşananlar sıcaklığını korurken, bu akşam da Batum'da üniversite eğitimi için bulunan Beşiktaş taraftarı 2 genç dolaşırken, 3-4 kişilik Gürcü grup yanlarına yaklaşarak boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi.

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HABERİN ÖZETİ Batum’da Beşiktaş atkısı takan Türk öğrencilere saldırı: Bir öğrenci omzundan bıçaklandı, başkonsolosluk devreye girdi UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası Batum'da üniversite eğitimi alan iki Beşiktaş taraftarı, boyunlarındaki atkıyı çıkarmalarını isteyen bir grup Gürcü tarafından saldırıya uğradı ve bir öğrenci omzundan bıçaklandı. Beşiktaş taraftarı iki Türk öğrenci, Batum'da dolaşırken 3-4 kişilik bir Gürcü grup tarafından boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmaları istendi. Türk gençlerin direnmeleri ve atkıyı vermemeleri üzerine darp edildiler ve bir öğrenci omzundan bıçaklandı. Olay sonrası Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri Gürcü makamları ile görüştü.

BEŞİKTAŞ ATKISINI VERMEYİNCE SALDIRIYA UĞRADILAR

Batum Hilton Oteli yakınında yaşanan olayda Türk gençlerin kendilerine direnmeleri ve Beşiktaş atkısını kendilerine vermemesi üzerine gençler darp edilirken, bir genç ise omzundan bıçaklandı.

BİR ÖĞRENCİ OMZUNDAN BIÇAKLANDI, BAŞKONSOLOSLUK DEVREYE GİRDİ

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi istenirken, sağlık ekipleri, yaralı taraftara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de devreye girerek Gürcü makamları ile görüştü.